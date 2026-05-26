Learnd UK & Ireland startet stark ins 2026 – EBITDA wächst um 63%
Mit einem dynamischen Start ins Jahr 2026 überzeugt die learnd UK and Ireland Group: Umsatzplus, starkes EBITDA-Wachstum und klare Fortschritte im technologiegestützten Gebäudemanagement.
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- Die learnd UK and Ireland Group erzielte im ersten Quartal 2026 einen Umsatz von rund 16,8 Mio. EUR.
- Das Adjusted EBITDA stieg im Vergleich zum Vorjahr um 63 %, was auf stärkere Margen und diszipliniertes Kostenmanagement zurückzuführen ist.
- Das Total Adjusted EBITDA betrug 2,9 Mio. EUR und lag deutlich über dem Vorjahreszeitraum sowie dem Budget.
- Die Gruppe profitiert von Fortschritten beim Aufbau eines effizienteren, technologiegestützten Gebäudemanagement-Geschäfts.
- Der Vorstand sieht den Jahresauftakt als ausgezeichnet an und betont das langfristige Wertpotenzial des Investments.
- Die learnd SE ist eine europäische Investmentholding mit Sitz in Luxemburg, die 49,5 % an der learnd UK and Ireland Group hält.
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