JEFFERIES stuft Stellantis auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Stellantis von 10,00 auf 9,50 Euro gesenkt, aber die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Strategie- und Innovationsplan FaSTLAne 2030 der Auto-Holding ziehe einen Schlussstrich unter drei Jahre sinkender Marktanteile und Gewinne und bedeute den Beginn eines langen Transformationsprozesses, schrieb Philippe Houchois am Montag. Es sei zudem sinnvoll, auf die Technologie chinesischer Hersteller zu setzen, um den Kapitaleinsatz zu optimieren. Der geplante Erholungspfad werde die Pessimisten nicht umstimmen, sollte aber die Sorgen über die Bilanz lindern. Angesichts der soliden Liquidität und der zu erwartenden weiteren strategischen Entscheidungen sehe er die Aktie weiter positiv./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 16:03 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,98 % und einem Kurs von 6,637EUR auf Lang & Schwarz (26. Mai 2026, 07:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst: Philippe Houchois

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 9,50

Kursziel alt: 10,00

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

