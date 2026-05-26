JEFFERIES stuft SALESFORCE auf 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salesforce mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Trotz zuletzt beunruhigender Schlagzeilen zeichne sich ein solides erstes Quartal des Softwareherstellers mit einer zunehmenden Dynamik im Bereich agentischer Künstlicher Intelligenz (KI) ab, schrieb Brent Thill am Montag in seinem Ausblick. Der Fokus liege auf der in der zweiten Jahreshälfte erhofften Geschäftsbeschleunigung./rob/gl/agVeröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 00:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 180,1EUR auf NYSE (23. Mai 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JEFFERIES

Analyst:

Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 250

Kursziel alt: 250

Währung: USD

Zeitrahmen: N/A

