JEFFERIES stuft SALESFORCE auf 'Buy'
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NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Salesforce mit einem Kursziel von 250 US-Dollar auf "Buy" belassen. Trotz zuletzt beunruhigender Schlagzeilen zeichne sich ein solides erstes Quartal des Softwareherstellers mit einer zunehmenden Dynamik im Bereich agentischer Künstlicher Intelligenz (KI) ab, schrieb Brent Thill am Montag in seinem Ausblick. Der Fokus liege auf der in der zweiten Jahreshälfte erhofften Geschäftsbeschleunigung./rob/gl/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 00:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 00:08 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 23:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Salesforce Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +2,13 % und einem Kurs von 180,1EUR auf NYSE (23. Mai 2026, 02:04 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JEFFERIES
Analyst:
Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 250
Kursziel alt: 250
Währung: USD
Zeitrahmen: N/A
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Analysiertes Unternehmen: SALESFORCE
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Kursziel neu: 250
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