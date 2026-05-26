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    Nach 3 Monaten Krieg

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    Ölpreis steigt nach US-Angriffen – Stirbt die Hoffnung auf einen Iran-Deal?

    Neue US-Angriffe im Iran lassen den Ölpreis steigen und gefährden die Hoffnung auf ein Friedensabkommen im Nahen Osten.

    Für Sie zusammengefasst
    Nach 3 Monaten Krieg - Ölpreis steigt nach US-Angriffen – Stirbt die Hoffnung auf einen Iran-Deal?
    Foto: Dall-E

    Die internationalen Ölmärkte reagieren nervös auf neue militärische Spannungen im Nahen Osten. Nachdem die USA erneut Ziele im Süden Irans angegriffen haben, stiegen die Ölpreise am Dienstag deutlich an. Gleichzeitig entwickelten sich die Aktienmärkte uneinheitlich, da Anleger zwischen Hoffnung auf eine diplomatische Lösung und der Angst vor einer weiteren Eskalation abwägen.

    Brent verteuerte sich im frühen asiatischen Handel zeitweise um mehr als zwei Prozent auf 98,12 Dollar je Barrel. US-Rohöl der Sorte WTI notierte bei 91,79 US-Dollar pro Barrel. Zwar war WTI damit leicht im Plus gegenüber der letzten Handelssitzung, im Vergleich zum Freitag lag der Preis jedoch weiterhin rund fünf Prozent niedriger.

    Die Märkte hatten zu Wochenbeginn zunächst auf eine schnelle Annäherung zwischen Washington und Teheran gesetzt. Diese Hoffnungen wurden jedoch gedämpft, nachdem US-Streitkräfte nach eigenen Angaben "defensive Angriffe" gegen iranische Ziele durchgeführt hatten. Ziel der Operationen seien unter anderem Boote gewesen, die offenbar Minen im Bereich der Straße von Hormus platzieren wollten, sowie Raketenstellungen im Süden Irans.

     

    Straße von Hormus bleibt Brennpunkt der Weltwirtschaft

    Im Zentrum der geopolitischen Krise steht weiterhin die Straße von Hormus. Seit Beginn des mittlerweile drei Monate andauernden Konflikts hat Teheran den Schiffsverkehr für nahezu alle nicht-iranischen Schiffe massiv eingeschränkt. Rund ein Fünftel der globalen Öl- und LNG-Lieferungen ist von der Passage abhängig.

    US-Außenminister Marco Rubio machte deutlich, dass Washington eine Wiederöffnung der Meerenge notfalls auch militärisch durchsetzen werde. "Die Straße muss offen sein – auf die eine oder andere Weise", sagte Rubio während eines Aufenthalts im indischen Jaipur.

    Seine Aussagen belasteten die Hoffnungen auf eine unmittelbare diplomatische Einigung. Rubio erklärte zudem, dass Verhandlungen mit Iran "noch einige Tage" dauern könnten.

    Anleger wetten auf Durchbruch

    Trotz der angespannten Lage setzen viele Händler weiterhin auf eine diplomatische Lösung. Hintergrund sind laufende Gespräche in Doha zwischen hochrangigen iranischen Vertretern und Katars Premierminister über ein mögliches Abkommen mit den USA.

    Sowohl Washington als auch Teheran erklärten zuletzt, bei einem Memorandum of Understanding Fortschritte erzielt zu haben. Dieses soll zunächst die Kampfhandlungen stoppen und anschließend ein 60-tägiges Zeitfenster für ein umfassendes Abkommen schaffen.

    Gefahr eines Scheiterns bleibt hoch

    Trotz der diplomatischen Fortschritte bleibt die Unsicherheit erheblich. Marktbeobachter erinnern daran, dass frühere Verhandlungsrunden ebenfalls kurz vor einem Abschluss standen und letztlich scheiterten.

    US-Präsident Donald Trump zeigte sich auf seiner Plattform Truth Social zwar optimistisch und erklärte, die Gespräche liefen "gut". Gleichzeitig schrieb er: "Es wird entweder ein großartiger Deal für alle oder überhaupt kein Deal".

    Autor: Pascal Grunow, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurPascal Grunow
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