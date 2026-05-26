Nordex errichtet weitere Turbinen in Windpark in der Türkei
- Nordex gewinnt Auftrag für 16 N175/6.X Turbinen
- 110 MW Gesamtkapazität im Windpark Balkesir
- 10 Jahre Servicevertrag mit Eksim Enerji
HAMBURG (dpa-AFX) - Der Windturbinen-Hersteller Nordex hat einen weiteren Auftrag aus der Türkei an Land gezogen. Die Hanseaten sollen 16 ihrer Windenergieanlagen des Typs N175/6.X mit einer Gesamtleistung von 110 Megawatt liefern und in einem Windpark in der türkischen Provinz Balkesir errichten. Auftraggeber sei der langjährige Kunde Eksim Enerji, teilte Nordex am Dienstag in Hamburg mit. Über die Lieferung und Errichtung der Turbinen hinaus haben beide Partner einen zehnjährigen Service-Vertrag abgeschlossen, womit Nordex unter anderem die Überwachung, Wartung und etwaige Reparatur der Anlagen übernimmt./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie
Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 42,72 auf Tradegate (26. Mai 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -10,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,91 %.
Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 9,99 Mrd..
Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 59,00EUR was eine Bandbreite von -10,12 %/+39,55 % bedeutet.
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Nordex - A0D655 - DE000A0D6554
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Nordex. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Das liegt bestimmt daran, dass man hier statt in einer Aktien-Diskussionsgruppe in einer Therapiesitzung landet, in der der eine die anderen zum gemeinschaftlichen Malen nach Zahlen ermuntert, ein anderer sein Tourette-Syndrom auslebt und wieder ein anderer Jünger für die rote Kommune zu gewinnen sucht. Alles nichts für mich. Weiter viel Spaß in der Therapiegruppe!
Nu ist sie weg, und der Kurs klettert wieder. Hatte wohl keine Flagge zur Hand, für die Fahnenstange. Reisende soll man nicht aufhalten....
REDE DES US-PRÄSIDENTEN
„Windmühlen für dumme Leute“ – Trump rechnet in Davos mit Europas Politik ab