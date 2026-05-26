Nordex errichtet weitere Turbinen in Windpark in der Türkei

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,05 % und einem Kurs von 42,72 auf Tradegate (26. Mai 2026, 07:59 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -10,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,91 %.

Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 9,99 Mrd..

Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 59,00EUR was eine Bandbreite von -10,12 %/+39,55 % bedeutet.