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    BlackRock kämpft mit Down-Trend

    Die Kursbewegung seit Mitte Oktober vergangenen Jahres weist typische Merkmale einer klassischen Konsolidierung auf. Besonders auffällig ist dabei das bekannte 123-Konsolidierungsmuster, das häufig den Übergang in eine neue Aufwärtsbewegung signalisiert. Bei BlackRock würde ein solcher Trendwechsel allerdings erst mit einem Wochenschlusskurs oberhalb von 1.111 US-Dollar bestätigt werden.

    In diesem Fall könnten zunächst die Kursziele bei 1.174 und 1.207 US-Dollar erreicht werden. Darüber hinaus würde sich weiteres Potenzial bis 1.239 US-Dollar eröffnen. Mittelfristig wäre sogar ein Anstieg auf 1.352 US-Dollar möglich, was dem 200-%-Fibonacci-Retracement der vorherigen Korrekturbewegung entsprechen würde.

    Da bislang noch kein nachhaltiger Ausbruch erfolgt ist, sollten Anleger bei Kursen unterhalb von 1.029 US-Dollar kurzfristig auch Rücksetzer bis 999,91 US-Dollar einkalkulieren. Fällt die Aktie weiter zurück, könnte erneut das Jahrestief bei 917,39 US-Dollar in den Fokus der Verkäufer rücken.

    Trading-Strategie:

    _____________________________________________________________________

    LONG

    _____________________________________________________________________

    Stop-Buy-Order : 1.111 US-Dollar

    Kursziele: 1.174, 1.207 und 1.239 US-Dollar

    Renditechance via DN099F : 120 Prozent

    Anlagehorizont : 4 - 8 Wochen

    _____________________________________________________________________

    Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

    Gewinne eigenständig mitnehmen.

    BlackRock Inc. (Wochenchart in US-Dollar)

    		Tendenz:

    Wichtige Chartmarken

    Widerstände: 1.111 // 1.136 // 1.174 // 1.207 US-Dollar
    Unterstützungen: 1.029 // 991,91 // 973,35 // 917,39 US-Dollar
    Strategie für steigende Kurse
    WKN: DN099F Typ: Open End Turbo Long
    akt. Kurs: 1,01 - 1,06 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 966,5581 US-Dollar Basiswert: BlackRock Inc.
    KO-Schwelle: 966,5581 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.073,00 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel: 1.239 US-Dollar
    Hebel: 8,78 Kurschance: + 120 Prozent
    http://www.boerse-frankfurt.de
    Strategie für fallende Kurse
    WKN: DU4GZE Typ: Open End Turbo Short
    akt. Kurs: 1,06 - 1,11 Euro Emittent: DZ Bank
    Basispreis: 1.206,0882 US-Dollar Basiswert: BlackRock Inc.
    KO-Schwelle: 1.206,0882 US-Dollar akt. Kurs Basiswert: 1.073,00 US-Dollar
    Laufzeit: Open End Kursziel:
    Hebel: 8,38 Kurschance:
    http://www.boerse-frankfurt.de

    Interessenkonflikt

    Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

    Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

    Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.

    Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

    Haftungsausschluss

    Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.

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    Autor
    Ingmar Königshofen
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    Ingmar Königshofen ist Geschäftsführer bei der FSG Financial Services Group, welche unter anderem das Portal Boerse-Daily.de betreibt. Dort werden mehrmals täglich top-aktuelle Analysen zu DAX, US-Indizes sowie zu besonders attraktiven Einzelwerten veröffentlicht.

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    Verfasst von Ingmar Königshofen
    BlackRock kämpft mit Down-Trend Die Kursbewegung seit Mitte Oktober vergangenen Jahres weist typische Merkmale einer klassischen Konsolidierung auf. Besonders auffällig ist dabei das bekannte 123-Konsolidierungsmuster, das häufig den Übergang in eine neue Aufwärtsbewegung …
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