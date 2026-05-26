Boden weckt neue Fantasie

Auf der Unterseite sollte der Kurs nach aktueller Einschätzung allerdings nicht mehr unter den früheren Buy-Trigger bei 232,00 Euro fallen. Andernfalls könnte es zu einem erneuten Test des 200-Wochen-Durchschnitts (rote Linie) sowie des Doppelbodens bei 201,90 Euro kommen.

Gelingt der nachhaltige Ausbruch über diesen Abwärtstrend und steigt der Kurs zugleich über 265,00 Euro, könnte dies den Startschuss für eine neue Rallyephase geben. Erste Ziele wären die bisherigen Rekordstände bei 286,80 Euro, darüber hinaus rückt mittelfristig sogar die Marke von 335,70 Euro in den Blick. Damit würde die Kursentwicklung die positiven Wachstumsaussichten des Unternehmens widerspiegeln und sowohl für kurz- als auch mittelfristig orientierte Anleger interessant bleiben.

Trading-Strategie:

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LONG

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Stop-Buy-Order : 265,00 Euro

Kursziel : 286,80 Euro

Renditechance via DU9YFB : 120 Prozent

Anlagehorizont : 1 - 3 Wochen

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Anmerkungen: Stopps und Gewinnziele im Insight sind als Orientierungspunkte zu verstehen und hängen maßgeblich vom eigenen Risiko- und Geldmanagement sowie der jeweiligen Entwicklung im Tageshandel ab.

Gewinne eigenständig mitnehmen.

Deutsche Börse AG (Wochenchart in Euro) Tendenz:

Strategie für steigende Kurse WKN: DU9YFB Typ: Open End Turbo Long akt. Kurs: 2,14 - 2,26 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 235,0689 Euro Basiswert: Deutsche Börse AG KO-Schwelle: 235,0689 Euro akt. Kurs Basiswert: 256,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: 286,80 Euro Hebel: 11,35 Kurschance: + 120 Prozent http://www.boerse-frankfurt.de

Strategie für fallende Kurse WKN: DY5PYS Typ: Open End Turbo Short akt. Kurs: 2,66 - 2,78 Euro Emittent: DZ Bank Basispreis: 282,9949 Euro Basiswert: Deutsche Börse AG KO-Schwelle: 282,9949 Euro akt. Kurs Basiswert: 256,50 Euro Laufzeit: Open End Kursziel: Hebel: 9,22 Kurschance: http://www.boerse-frankfurt.de

Interessenkonflikt

Hinweis auf bestehende Interessenkonflikte nach § 34b Abs. 1 Nr. 2 WpHG:

Wir weisen Sie darauf hin, dass die FSG Financial Services Group oder ein verbundenes Unternehmen aktuell oder in den letzten zwölf Monaten eine entgeltliche Werbungskooperation zur DZ Bank Aktiengesellschaft eingegangen ist.

Der Autor erklärt, dass er bzw. sein Arbeitgeber oder eine mit ihm oder seinem Arbeitgeber verbundene Person im Besitz von Finanzinstrumenten ist, auf die sich die Analyse bezieht, bzw. in den letzten 12 Monaten an der Emission des analysierten Finanzinstruments beteiligt war. Hierdurch besteht die Möglichkeit eines Interessenskonfliktes.



Der Autor versichert weiterhin, dass Analysen unter Beachtung journalistischer Sorgfaltspflichten, insbesondere der Pflicht zur wahrheitsgemäßen Berichterstattung sowie der erforderlichen Sachkenntnis, Sorgfalt und Gewissenhaftigkeit abgefasst werden.

Haftungsausschluss

Der Herausgeber übernimmt keine Gewähr für die Aktualität, Korrektheit, Vollständigkeit oder Qualität der bereitgestellten Informationen. Haftungsansprüche gegen den Herausgeber, welche sich auf Schäden materieller oder ideeller Art beziehen, die durch die Nutzung oder Nichtnutzung der dargebotenen Informationen bzw. durch die Nutzung fehlerhafter und unvollständiger Informationen verursacht wurden, sind grundsätzlich ausgeschlossen. Alle enthaltenen Meinungen und Informationen sollen nicht als Aufforderung verstanden werden, ein Geschäft oder eine Transaktion einzugehen. Auch stellen die vorgestellten Strategien keinesfalls einen Aufruf zur Nachbildung, auch nicht stillschweigend, dar. Vor jedem Geschäft bzw. vor jeder Transaktion sollte geprüft werden, ob sie im Hinblick auf die persönlichen und wirtschaftlichen Verhältnisse geeignet ist. Wir weisen ausdrücklich noch einmal darauf hin, dass der Handel mit Optionsscheinen oder Zertifikaten mit grundsätzlichen Risiken verbunden ist und der Totalverlust des eingesetzten Kapitals nicht ausgeschlossen werden kann. Alle Angebote sind freibleibend und unverbindlich. Der Nachdruck, die Verwendung der Texte, die Veröffentlichung / Vervielfältigung ist nur mit ausdrücklicher Genehmigung der FSG Financial Services Group GbR gestattet.