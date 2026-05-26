Goldpreis fällt -0,95 % auf 4.527,35 USD

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USD

Gold Kursentwicklung

Zeitraum Performance 1 Woche -0,29 % 1 Monat -3,84 % 3 Monate -12,29 % 1 Jahr +35,22 %

Leichte Verluste prägen den Handel. Gold rutscht umauf 4.527,35, bleibt aber im größeren Bild stabil.

Nehmen wir ein Beispiel: Hätten Sie vor 10 Jahren 10.000USD in Gold investiert, lag der Preis bei 1.217,27USD. Heute notiert Gold bei 4.527,35USD. Ihr Einsatz wäre nun 37.192,6USD wert – ein Zuwachs von +271,93 %.

🔍 wallstreetONLINE-Community zu Gold

wallstreetONLINE-Forum: Die 14-Tage-Bewegung zeigt gemischte Signale. Langfristig bleibt Gold als Absicherung gegen Fiat-Vertrauen, Schulden und Zentralbankkäufe robust. Kurzfristig sind Korrekturen möglich, falls Dollar oder Renditen steigen; Gewinnmitnahmen und Liquiditätsumschichtung sind wahrscheinlich. Minen-Marge hängt stark von Kosten ab; Silber reagiert langsamer. Iran-/Öl-Szenarien könnten Gold neutral bis leicht positiv beeinflussen.