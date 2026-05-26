Heftiger Rückgang Silber verliert -2,04 %

Im wallstreetONLINE-Forum dominiert eine bullische Grundstimmung zu Silber: Fundamentaldaten (M2, Inflation, Defizite) und geopolitische Treiber (Iran-Abkommen, Delivery-/Rollphase, potenzielle Krisen) werden als Auslöser für Aufwärtsbewegungen gesehen. Kursziele: 100+ USD, vereinzelt 150 USD/Jahresziel. Kurzfristig könnten Rücksetzer um 50 USD als Einstieg dienen. 14-Tage-Verlauf wird in der Analyse nicht angegeben.

Zur Veranschaulichung: Vor 10 Jahren notierte Silber bei 16,26407USD. Aus einer Anlage von 5.000USD wäre bis heute bei einem Kurs von 76,53USD ein Wert von 23.526,4USD geworden – ein Gewinn von +370,53 %.

Informationen zu Silber

Neben seiner Funktion als Anlage- und Schmuckmetall spielt Silber eine zentrale Rolle in der Industrie. Vor allem die Energiewende sorgt für steigende Nachfrage. Anleger nutzen Silber häufig als Hebel auf den Goldpreis.

ETCs auf Silber

Ob ein Investment in Silber sinnvoll ist, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern liefert lediglich aktuelle Informationen. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Entwicklung von Silber berücksichtigen. Neben charttechnischen Signalen und fundamentalen Treibern wie Zinsen oder Währungskursen können auch geopolitische Ereignisse Einfluss nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, um sich ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition über Silber-ETCs eine Überlegung wert sein, da hier ein einfacher und transparenter Zugang zum Markt möglich ist.