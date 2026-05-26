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    JEFFERIES stuft MERCK KGAA auf 'Hold'

    JEFFERIES stuft MERCK KGAA auf 'Hold'
    Foto: Siarhei - 356130783
    NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat das Kursziel für Merck KGaA nach einem Analystenwechsel von 180 auf 129 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Das untere Ende der Zielspanne für das mittelfristige Wachstum sei inzwischen angemessen eingepreist, schrieb James Vane-Tempest am Montag. Es ist die erste Analyse von Vane-Tempest über den deutschen Pharma- und Spezialchemiekonzern und die erste Bewertung von Merck durch Jefferies seit vielen Jahren. Die Aktien der Darmstädter seien auf dem derzeitigen Niveau fair bewertet, schrieb Vane-Tempest. Innovationen könnten allerdings auch für Überraschungen sorgen./ag/zb

    Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 01:38 / ET
    Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 19:01 / ET

    Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

    Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,96 % und einem Kurs von 128,8EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.


    Analysierendes Institut: JEFFERIES
    Analyst: James Vane-Tempest
    Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
    Aktieneinstufung neu: neutral
    Kursziel neu: 129
    Kursziel alt: 180
    Währung: EUR
    Zeitrahmen: 12m


    So handeln Sie das Kursziel

    Der Analyst erwartet ein Kursziel von 129,00, was eine Steigerung von +1,10% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen.
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