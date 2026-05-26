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    YOC AG: Starkes Q1 2026 mit 10% Umsatzwachstum auf 8 Mio. EUR

    YOC AG startet dynamisch ins Jahr 2026: Umsatzplus, höhere Marge und wachsendes Auslandsgeschäft untermauern die strategische Ausrichtung des Adtech-Spezialisten.

    YOC AG: Starkes Q1 2026 mit 10% Umsatzwachstum auf 8 Mio. EUR
    Foto: peopleimages - stock.adobe.com
    • YOC AG erzielte im ersten Quartal 2026 einen Konzernumsatz von 8,0 Mio. EUR, was einem Wachstum von 10% im Vergleich zum Vorjahresquartal entspricht.
    • Das internationale Geschäft wuchs um 22%, während das nationale Geschäft auf Vorjahresniveau blieb.
    • Die Rohertragsmarge lag bei 43,2%, eine Verbesserung gegenüber den Vorquartalen, durch Effizienzmaßnahmen und bessere Einkaufskonditionen.
    • Das EBITDA stieg auf 0,2 Mio. EUR, eine Verbesserung gegenüber 0,1 Mio. EUR im Vorjahr, trotz eines Konzernperiodenergebnisses von -0,4 Mio. EUR.
    • Die strategischen Prioritäten, insbesondere die internationale Expansion und die Weiterentwicklung der VIS.X Plattform, tragen zur Stabilisierung und Verbesserung der Ergebnisse bei.
    • Für die kommenden Quartale wird eine weitere Verbesserung der Rohertragsquote erwartet, und es findet ein Earnings Call am 26.05.2026 um 10:00 Uhr CET statt.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Quartalsfinanzbericht (Stichtag Q1), bei YOC ist am 26.05.2026.

    Der Kurs von YOC lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 6,8300EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,15 % im Plus.


    YOC

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    ISIN:DE0005932735WKN:593273
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