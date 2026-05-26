WWF
Fossile Energie bedroht Nordsee-Ökosystem
- WWF fordert Stopp von Öl und Gasförderung bis 2030
- Förderplattformen gefährden das geschützte Wattenmeer
- Windparks und Kabeltrassen sollen Wattenmeer meiden
ESBJERG/HUSUM (dpa-AFX) - Die Naturschutzorganisation WWF hat anlässlich der 15. Trilateralen Wattenmeerkonferenz (27. bis 29. Mai) ihre Forderung erneuert, die Gas- und Ölförderung im und am Wattenmeer bis spätestens 2030 komplett einzustellen. "Der Betrieb von Förderplattformen ist ein großes Risiko für die geschützte Natur in der Region", sagte der Programmleiter Wattenmeer beim WWF Deutschland, Jannes Fröhlich. Zudem befeuere das Verbrennen fossiler Rohstoffe die Klimakrise und den Meeresspiegelanstieg so drastisch, dass Teile des Wattenmeeres zu versinken drohten.
Die Wattenmeerkonferenz beginnt am morgigen Mittwoch im dänischen Esbjerg. Bei der alle vier Jahre stattfindenden Veranstaltung stimmen Regierungsvertreter der Wattenmeer-Anrainer Deutschland, Dänemark und die Niederlande ihr gemeinsames Handlungsprogramm ab.
WWF: Regierung in der Pflicht, Wattenmeer zu schützen
Nach Ansicht des WWF steht die Bundesregierung in der Pflicht, das einzigartige Weltnaturerbe Wattenmeer langfristig zu erhalten und die Erderhitzung einzudämmen. "Dafür muss sie die Förderung und das Verbrennen fossiler Energien beenden und die Energiewende entschlossen umsetzen."
Auch die für die Energiewende notwendigen Windparks in der Nordsee müssten so geplant werden, dass Bau und Betrieb naturverträglich erfolgen, forderte der WWF. Dazu gehöre, dass Kabeltrassen der Offshore-Windparks das Wattenmeer möglichst meiden./gyd/DP/zb
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie
Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 6,256 auf Tradegate (26. Mai 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -4,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,59 %.
Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 97,98 Mrd..
BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3375. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5100 %.
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,4286GBP. Von den letzten 7 Analysten der BP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 650,00GBP was eine Bandbreite von -5,39 %/+10.149,13 % bedeutet.
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Ich lese hier immer nur "mimimi"....🙄
Tja, angeblich schauen die Aktienmärkte schon weit hinter den Irankrieg wo der megaastronomische Aufschwung mit unbegrenztem Wachstum wartet, ohne jemals die Folgen und anderen Parameter (Inflationsanstieg, langfristig gestörte Lieferketten, Zinsanstieg etc.) eingepreist zu haben. Bei BP wird hingegen der kommende Gewinnanstieg gar nicht erst eingepreist, weil die Gewinne ja irgendwann mal wieder fallen werden.