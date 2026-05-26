Fossile Energie bedroht Nordsee-Ökosystem

Bei den Exporten / Importen habe ich nur Crude Oil berücksichtigt, die Daten des Produktexport enthält auch

die aus Kondensate, Bioethanol und Biodiesel usjw..





Welches Barrel aus der nationalen Reserve stammen ist dort nicht vermerkt.

Für diese Vermutung spricht das die Reserven an der Bottom Level angekommen ist.





Das Öl aus Venezuela stellt schon an die Förderung und Transport hohe Anforderungen, die Verarbeitung

ebenfalls d.h. es muss mit Naphta gestreckt werden um überhaupt in eine Destillierkollone überführt

werden zu können.

Die amerikanischen Raffenerien sind meist an einer Piplinesystem angeschlossen und auf diese Sorte

angepasst.

Ob sich eine Raffenerie das antut ist fraglich, zumal ein teurer technische Umbauten vorausgesezt ist, die hohen Transportkosten

und Verarbeitungskosten lassen da Zweifel aufkommen





Es war von DT eine recht gute Porpaganda Aktion sicherlich nur um seine Macht zu demonstrieren.







