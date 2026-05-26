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    WWF

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    Fossile Energie bedroht Nordsee-Ökosystem

    Für Sie zusammengefasst
    • WWF fordert Stopp von Öl und Gasförderung bis 2030
    • Förderplattformen gefährden das geschützte Wattenmeer
    • Windparks und Kabeltrassen sollen Wattenmeer meiden
    WWF - Fossile Energie bedroht Nordsee-Ökosystem
    Foto: Arne Dedert - DPA

    ESBJERG/HUSUM (dpa-AFX) - Die Naturschutzorganisation WWF hat anlässlich der 15. Trilateralen Wattenmeerkonferenz (27. bis 29. Mai) ihre Forderung erneuert, die Gas- und Ölförderung im und am Wattenmeer bis spätestens 2030 komplett einzustellen. "Der Betrieb von Förderplattformen ist ein großes Risiko für die geschützte Natur in der Region", sagte der Programmleiter Wattenmeer beim WWF Deutschland, Jannes Fröhlich. Zudem befeuere das Verbrennen fossiler Rohstoffe die Klimakrise und den Meeresspiegelanstieg so drastisch, dass Teile des Wattenmeeres zu versinken drohten.

    Die Wattenmeerkonferenz beginnt am morgigen Mittwoch im dänischen Esbjerg. Bei der alle vier Jahre stattfindenden Veranstaltung stimmen Regierungsvertreter der Wattenmeer-Anrainer Deutschland, Dänemark und die Niederlande ihr gemeinsames Handlungsprogramm ab.

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    WWF: Regierung in der Pflicht, Wattenmeer zu schützen

    Nach Ansicht des WWF steht die Bundesregierung in der Pflicht, das einzigartige Weltnaturerbe Wattenmeer langfristig zu erhalten und die Erderhitzung einzudämmen. "Dafür muss sie die Förderung und das Verbrennen fossiler Energien beenden und die Energiewende entschlossen umsetzen."

    Auch die für die Energiewende notwendigen Windparks in der Nordsee müssten so geplant werden, dass Bau und Betrieb naturverträglich erfolgen, forderte der WWF. Dazu gehöre, dass Kabeltrassen der Offshore-Windparks das Wattenmeer möglichst meiden./gyd/DP/zb

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur BP Aktie

    Die BP Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,42 % und einem Kurs von 6,256 auf Tradegate (26. Mai 2026, 08:07 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der BP Aktie um -4,18 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,59 %.

    Die Marktkapitalisierung von BP bezifferte sich zuletzt auf 97,98 Mrd..

    BP zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3375. Das entsprach einer Dividendenrendite von 4,5100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 6,4286GBP. Von den letzten 7 Analysten der BP Aktie empfehlen 2 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 6,0000GBP und das höchste Kursziel liegt bei 650,00GBP was eine Bandbreite von -5,39 %/+10.149,13 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um die Auswirkungen des Iran-Konflikts und einer möglichen Sperrung der Straße von Hormus auf Ölpreis und BP-Kurs. Diskutiert werden US-Exportstatus vs. Rohölbedarf, erwartetes EPS (~€0,91) und Entschuldung (~€5 Mrd), Dividenden- und Kursrisiken bei ~€6–6,5 sowie Chancen auf Anstieg über €8 durch anhaltend hohe Ölpreise und BPs integrierte Öl-/Gas-Position.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment neutral gegenüber BP eingestellt.

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    WWF Fossile Energie bedroht Nordsee-Ökosystem Die Naturschutzorganisation WWF hat anlässlich der 15. Trilateralen Wattenmeerkonferenz (27. bis 29. Mai) ihre Forderung erneuert, die Gas- und Ölförderung im und am Wattenmeer bis spätestens 2030 komplett einzustellen. "Der Betrieb von …
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