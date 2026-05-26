UBS stuft WACKER CHEMIE AG auf 'Neutral'

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat das Kursziel für Wacker Chemie von 84 auf 104 Euro angehoben, die zuletzt stark erholten Aktien aber von "Buy" auf "Neutral" abgestuft. Der weitere Spielraum sei begrenzt, schrieb Christian Bell am Montagabend. Die Berechenbarkeit des Timings und Ausmaßes einer weiteren Gewinnerholung sei schwierig und die Aktien seien vor diesem Hintergrund zunächst fair bewertet./rob/ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 20:40 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegebenHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,84 % und einem Kurs von 98,65EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 08:04 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: UBS

Analyst: Christian Bell

Analysiertes Unternehmen: WACKER CHEMIE AG

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 104

Kursziel alt: 84

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

