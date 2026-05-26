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    Aktien Frankfurt Ausblick

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    Moderate Gewinnmitnahmen nach Entspannungsrally

    Für Sie zusammengefasst
    • Gewinnmitnahmen beim Dax nach der Kursrallye moderat
    • X-Dax signalisiert Minus 0,3 Prozent auf 25.301
    • Nordex könnte von türkischem Auftrag über 110 Megawatt profitieren
    Aktien Frankfurt Ausblick - Moderate Gewinnmitnahmen nach Entspannungsrally
    Foto: Arne Dedert - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX) - Beim Dax zeichnen sich nach der jüngsten Kursrally am Dienstag Gewinnmitnahmen ab. Diese dürften allerdings trotz der aktuell wieder etwas zugespitzten Lage im Iran-Krieg moderat ausfallen.

    Eine Stunde vor Handelsbeginn signalisierte der X-Dax als außerbörslicher Indikator für den wichtigsten deutschen Aktienindex ein Minus von 0,3 Prozent auf 25.301 Punkte. Ähnlich sieht es bei seinem Eurozonen-Pendant EuroStoxx 50 aus.

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    Am Pfingstmontag war der Dax dank der anhaltenden Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs zeitweise bis auf 25.438 Punkte geklettert. Das Rekordhoch aus dem Januar bei 25.507 Punkten geriet in greifbare Nähe. Ohne Impulse der feiertagsbedingt geschlossenen Wall Street reichte es allerdings nicht für eine neue Bestmarke.

    Von den vortags freundlichen asiatischen Börsen kommen aktuell durchwachsene Signale. Zudem zogen die deutlich gesunkenen Ölpreise wieder an, nachdem das US-Militär trotz der Waffenruhe im Süden des Irans Raketenstellungen angegriffen sowie im Bereich der Straße von Hormus Boote attackiert hat, die Minen in der Meerenge verlegen wollten.

    Unternehmensseitig sieht die Agenda an diesem Dienstag übersichtlich aus. Die seit dem Mehrjahreshoch von knapp 52 Euro Ende April etwas schwächelnden Aktien von Nordex könnten von einem Auftrag aus der Türkei für Windturbinen mit einer Gesamtleistung von 110 Megawatt profitieren./gl/zb

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    ISIN:DE0008469008WKN:846900

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Nordex Aktie

    Die Nordex Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +1,31 % und einem Kurs von 43,30 auf Tradegate (26. Mai 2026, 08:22 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Nordex Aktie um -10,81 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -6,91 %.

    Die Marktkapitalisierung von Nordex bezifferte sich zuletzt auf 9,99 Mrd..

    Die letzten 5 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 52,80EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 38,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 59,00EUR was eine Bandbreite von -10,12 %/+39,55 % bedeutet.




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