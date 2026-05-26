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    AKTIE IM FOKUS

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    Merck KGaA schwach - Analysten sind sich uneinig

    Für Sie zusammengefasst
    • Merck-Aktie rutschte auf Tradegate auf 128,30 Euro
    • Seit Jahrestief Mitte März Erholung um 29 Prozent
    • Analysten uneins zu Kurszielen 129 und 150 Euro
    AKTIE IM FOKUS - Merck KGaA schwach - Analysten sind sich uneinig
    Foto: Andreas Arnold - dpa

    FRANKFURT (dpa-AFX Broker) - Nach ihrer jüngsten Erholungsrally haben die Aktien von Merck KGaA am Dienstagmorgen geschwächelt. Auf der Handelsplattform Tradegate rutschten die Papiere der Darmstädter 1,3 Prozent unter ihren Xetra-Schluss auf 128,30 Euro. Seit dem Jahrestief Mitte März hatten sie sich zuletzt um 29 Prozent erholt.

    In der Einordnung des Bewertungsniveaus herrscht nun Unstimmigkeit zwischen Experten. Während Analyst James Vane-Tempest von der Investmentbank Jefferies die Aktie jetzt beim Kursziel von 129 Euro neu mit "Hold" einstuft, hält sie Richard Vosser von JPMorgan immer noch für unterbewertet.

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    Sein Kursziel liegt bei 150 Euro. Der JPMorgan-Experte traut ihnen bis 2030 mit im Schnitt etwa 9 Prozent ein Ergebniswachstum am oberen Ende der europäischen Pharma-Konkurrenz zu. Jefferies-Experte Vane-Tempest sieht derweil nur noch Spielraum, wenn Innovationen durchschlagen./ag/zb

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    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie

    Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 128,7 auf Tradegate (26. Mai 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um +9,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,12 %.

    Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 16,50 Mrd..

    Merck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.

    Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,90EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von -2,08 %/+17,51 % bedeutet.




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