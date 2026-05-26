Merck KGaA schwach - Analysten sind sich uneinig

Sein Kursziel liegt bei 150 Euro. Der JPMorgan-Experte traut ihnen bis 2030 mit im Schnitt etwa 9 Prozent ein Ergebniswachstum am oberen Ende der europäischen Pharma-Konkurrenz zu. Jefferies-Experte Vane-Tempest sieht derweil nur noch Spielraum, wenn Innovationen durchschlagen./ag/zb



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Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Merck Aktie

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,08 % und einem Kurs von 128,7 auf Tradegate (26. Mai 2026, 08:24 Uhr) gehandelt.

Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Merck Aktie um +9,80 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +17,12 %.

Die Marktkapitalisierung von Merck bezifferte sich zuletzt auf 16,50 Mrd..

Merck zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 2,2000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,9700 %.

Die letzten 10 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 138,90EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 125,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 150,00EUR was eine Bandbreite von -2,08 %/+17,51 % bedeutet.