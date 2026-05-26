EZB-Direktorin Schnabel fordert Zinserhöhung, selbst bei sofortigem Kriegsende!

Gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters erklärte sie am Dienstag: "Aus heutiger Sicht halte ich eine Zinserhöhung im Juni für nötig."

Die Zinswende könnte bereits im Juni erfolgen. Selbst wenn die laufenden Friedensgespräche mit dem Iran erfolgreich enden sollten, hält EZB-Direktoriumsmitglied Isabel Schnabel eine Zinserhöhung für nötig.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der Grund: Der Energiepreisschock dauere aus ihrer Sicht zu lange und fresse sich zunehmend in die gesamte Wirtschaft hinein. Die Europäische Zentralbank hatte die Leitzinsen zuletzt ein Jahr lang unverändert gelassen. Doch die stark gestiegenen Energiekosten haben die Inflation deutlich über das Ziel von 2 Prozent getrieben.

Besonders brisant: Selbst ein sofortiges Ende des Krieges würde daran aus ihrer Sicht wenig ändern. Die Schäden an Energieinfrastruktur und globalen Lieferketten seien bereits zu groß. Auch bei Kriegsende sei eine geldpolitische Reaktion erforderlich.

Die Inflation in der Euro-Zone lag zuletzt bei 3 Prozent, weitere Anstiege gelten als möglich. In der EZB wächst die Sorge, dass die hohen Energiepreise auf andere Waren und Dienstleistungen übergreifen könnten. Genau diese Zweitrundeneffekte könnten eine Inflationsspirale auslösen, die nur schwer wieder einzufangen wäre.

Für Anleger ist das ein Warnsignal. Die Finanzmärkte haben bereits zwei Zinserhöhungen beim Einlagenzins von jeweils 0,25 Prozent vollständig eingepreist. Die Wahrscheinlichkeit eines dritten Schritts im kommenden Jahr wird laut Reuters auf rund 50 Prozent geschätzt.

Doch die Lage ist heikel: Höhere Zinsen treffen auf eine schwache Wirtschaft. Die EU-Kommission erwartet für 2026 nur noch ein Wachstum von 0,9 Prozent. Schnabel sieht sogar Abwärtsrisiken für die Konjunktur und Aufwärtsrisiken für die Inflation.

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Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion



