JPMORGAN stuft MERCK KGAA auf 'Overweight'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Richard Vosser sieht das für den Zeitraum 2027 bis 2030 prognostizierte durchschnittliche jährliche Gewinnwachstum von rund 9 Prozent weiterhin am oberen Ende der Bandbreite der europäischen Pharma-Konkurrenten. Die weitere operative Umsetzung und das Erreichen der Ziele für 2026 dürften das Vertrauen der Anleger in die Nachhaltigkeit des künftigen Wachstums stärken, schrieb er am Dienstag. Insofern dürfte sich die Unterbewertung weiter verringern./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 06:06 / BSTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 06:22 / BSTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 128,7EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: JPMORGAN

Analyst: Richard Vosser

Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 150

Kursziel alt: 150

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 150,00 € , was eine Steigerung von +17,62% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Vontobel Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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