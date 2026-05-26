JPMORGAN stuft MERCK KGAA auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Merck KGaA mit einem Kursziel von 150 Euro auf "Overweight" belassen. Richard Vosser sieht das für den Zeitraum 2027 bis 2030 prognostizierte durchschnittliche jährliche Gewinnwachstum von rund 9 Prozent weiterhin am oberen Ende der Bandbreite der europäischen Pharma-Konkurrenten. Die weitere operative Umsetzung und das Erreichen der Ziele für 2026 dürften das Vertrauen der Anleger in die Nachhaltigkeit des künftigen Wachstums stärken, schrieb er am Dienstag. Insofern dürfte sich die Unterbewertung weiter verringern./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 06:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 06:22 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 06:06 / BST
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 06:22 / BST
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Merck Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -1,04 % und einem Kurs von 128,7EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 08:28 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: JPMORGAN
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Richard Vosser
Analysiertes Unternehmen: MERCK KGAA
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 150
Kursziel alt: 150
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte