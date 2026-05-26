„Die Ära der manschettenlosen Blutdruckmessung beginnt" … Ringförmiger Blutdruckmonitor „CART BP pro" weltweit erstmals in offizielle Hypertonie-Leitlinien aufgenommen

Dies ist das erste Mal weltweit, dass ein ringförmiger Blutdruckmonitor, der den Blutdruck allein durch das Tragen am Finger ohne eine den Arm komprimierende Manschette misst, in offizielle Leitlinien zur Behandlung von Bluthochdruck aufgenommen wurde. Damit ist Korea das erste Land weltweit, das manschettenlose Blutdruckmesstechnologie in die klinische Standardpraxis integriert hat.

SEOUL, Südkorea, 26. Mai 2026 /PRNewswire/ -- Sky Labs gab am 26. bekannt, dass der ringförmige manschettenlose Blutdruckmonitor „CART BP pro" offiziell in die „2026 Korean Society of Hypertension Guidelines for the Management of Hypertension (6th Edition)" aufgenommen wurde.

Mit der überarbeiteten Leitlinie erklärte die Korean Society of Hypertension ausdrücklich die „erstmalige Einbeziehung manschettenloser Blutdruckmessgeräte in die klinische Praxis" und präsentierte diese als Geräte, die für die ambulante Blutdrucküberwachung außerhalb der Arztpraxis in Betracht gezogen werden können. In den Leitlinien wurde die Empfehlungsklasse für manschettenlose Blutdruckmonitore als „Klasse IIb" eingestuft.

Die Aufnahme in die Leitlinien stellt zudem eine innovative Entwicklung dar, die in der weltweiten wissenschaftlichen Hypertonie-Community große Aufmerksamkeit erregt. Bislang hatten führende Fachgesellschaften in den USA und Europa aufgrund fehlender standardisierter Validierungsprotokolle sowie unterschiedlicher Genauigkeit zwischen einzelnen Geräten eine zurückhaltende Haltung gegenüber manschettenlosen Geräten eingenommen. Trotz dieser Bedenken zeigte der ringförmige Blutdruckmonitor von Sky Labs nicht nur eine günstige Korrelation mit konventionell mittels Auskultation gemessenem Praxisblutdruck, sondern auch eine hohe Genauigkeit, die mit den Werten standardisierter 24-Stunden-Blutdruckmessungen (ABPM) vergleichbar ist. Auf Grundlage dieser starken klinischen Evidenz entschied sich die Korean Society of Hypertension zur weltweit ersten offiziellen Empfehlung.

Die Korean Society of Hypertension (KSH) standardisierte klinische Protokolle für die „ambulante Blutdruckmessung außerhalb der Arztpraxis" bei Patienten mit Prähypertonie sowie Hochrisikogruppen, die eine intensive Blutdruckkontrolle benötigen. So wurde der Zielblutdruck für Patienten mit Diabetes, chronischer Nierenerkrankung, Hirninfarkt (einschließlich Schlaganfall) und Hochrisiko-Hypertonie strenger als bisher auf „unter 130/80 mmHg" festgelegt und risikobasierte medikamentöse Behandlungsempfehlungen definiert. Darüber hinaus wurde für die Patientengruppe mit „Prähypertonie", die ein hohes Risiko für die Entwicklung einer Hypertonie aufweist, empfohlen, aktiv eine ambulante 24-Stunden-Blutdruckmessung (ABPM) oder häusliche Blutdruckmessung in Betracht zu ziehen, um das Vorliegen einer maskierten Hypertonie festzustellen.