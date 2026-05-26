ANALYSE-FLASH
Jefferies senkt Grand City Properties auf 'Hold' - Ziel 9,90 Euro
- Jefferies senkt Kursziel Grand City auf 9,90 Euro
- Aktie von Buy auf Hold abgestuft nach Neubewertung
- Clouard sieht Chancen trotz Zinsdruck und Ergebnisdruck
NEW YORK (dpa-AFX) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Grand City Properties von 14,00 auf 9,90 Euro gesenkt und die Aktien von "Buy" auf "Hold" abgestuft. Analyst Pierre-Emmanuel Clouard sieht bei einigen europäischen Immobilienwerte attraktive Einstiegschancen angesichts niedriger Bewertungsniveaus im schwierigen Konjunkturumfeld. Der Druck von der Zinsseite erinnere an 2022, die Lage sei allerdings fundamental komplett anders, schrieb er am Montag. Die Bilanzen seien repariert, die Finanzierungsmärkte offen und die Ergebnisse stabilisierten sich. Bei Grand City sieht Clouard derweil eine geringe Aktienliquidität nach der Anteilsaufstockung durch Aroundtown sowie einen anhaltenden Ergebnisdruck./ag/gl
Veröffentlichung der Original-Studie: 25.05.2026 / 00:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.05.2026 / 19:00 / ET
-----------------------
dpa-AFX Broker - die Trader News von dpa-AFX
-----------------------
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Grand City Properties Aktie
Die Grand City Properties Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -2,55 % und einem Kurs von 9,54 auf Tradegate (26. Mai 2026, 07:46 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Grand City Properties Aktie um -2,15 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,31 %.
Die Marktkapitalisierung von Grand City Properties bezifferte sich zuletzt auf 1,67 Mrd..
Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 10,714EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 10,000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von +5,37 %/-5,16 % bedeutet.
Analyst:
Kursziel: 9,90 Euro
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Community Beiträge zu Grand City Properties - A1JXCV - LU0775917882
Das denkt die wallstreetONLINE Community über Grand City Properties. Was ist Ihre Meinung? Diskutieren Sie gerne gleich mit!
Meiner Meinung nach könnten GCP und AT die Liquidität viel aggressiver verwenden.
Für die verbleibende GCP Aktionäre ändert sich nicht viel. Möglicherweise fällt GCP aus dem SDax. Das macht uns Aktionären nichts aus.