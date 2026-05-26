Jefferies senkt Grand City Properties auf 'Hold' - Ziel 9,90 Euro

Für die verbleibende GCP Aktionäre ändert sich nicht viel. Möglicherweise fällt GCP aus dem SDax. Das macht uns Aktionären nichts aus.

GCP muss langfristig Dividende auf AT Niveau zahlen: wieso?

Ok, Gedankenexperiment: nehmen wir an der AT Gewinn käme zu 50% von GCP. Schließen wir einfachheitshalber Bewertungsgewinne aus. Bei einer 50% Dividende vom operativer Gewinn würde AT 100% des eigenen operativen Gewinns und 0% von GCP Gewinn ausschütten. GCP zahlt keine Dividende, reduziert Schulden, kauft zusätzliche Immobilien. Schon ein Jahr später würde mehr als 50% des AT Gewinns von GCP kommen und bei der Ausschüttung von 50% würde AT anfangen Eigenkapital auszuschütten. Mit den Jahren hätte der reine AT Teil kein Eigenkapital mehr und wäre nichts mehr wert. Dagegen wäre GCP extrem stark.





Versteht ihr die Logik dahinter?





Demnach wird GCP prozentual genausoviel oder mehr Dividende ausschütten.





Ich gehe davon aus, dass GCP Script Dividende und eventuell darauf folgend Aktienrückkäufe macht bis AT seine 89,5 % hat und dann nur noch Bardividende ausschüttet.

Aber Dividende wird GCP ausschütten.





Ich habe also logischerweise zugekauft, da ich davon ausgehen, dass GCP einen höheren Anteil am FFO1 als AT ausschüttet oder zumindest gleichviel.





Morgen werden wir hoffentlich und wahrscheinlich mehr zur Dividendepolitik erfahren. Ich rechne mit mindestens 50 Cent. Bin gespannt, ob ich recht habe.