Novo-Nordisk-Aktie: Kursziel angehoben, aber ...

Trotz der jüngsten Erholungsrallye bleibt die Ausgangslage für den dänischen Pharmakonzern Novo Nordisk und seine Aktie schwierig. Rückläufige Erlöse, intensiver Wettbewerb und sinkende Margen sorgten seit dem Jahreswechsel für ein Minus von 12 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Zwar startete Novo Nordisk dank seiner oral verabreichten Wegovy-Variante stark in das neue Geschäftsjahr und hob seinen Ausblick geringfügig an, doch Zweifel am Wachstumskurs bleiben bestehen, wie der übergeordnet noch immer intakte Abwärtstrend der Aktie beweist.

Bernstein hebt Kursziel an, bleibt aber größter Kritiker

Auch die Expertinnen und Experten von Bernstein, welche mit ihrem bisherigen Kursziel von 175 Dänischen Kronen (DKK; 23,42 Euro) und einer Bewertung mit "Underperform" zu den größten Kritikern der Aktie gehörten, sehen das Potenzial nach wie vor begrenzt.

Zwar hob das Research-Haus den fairen Wert der Aktie über das verlängerte Wochenende von 175 auf 200 DKK (26,77 Euro) an, doch die negative Einschätzung wurde beibehalten. Der starke Start der Wegovy-Pille und verschobene Preissenkungen auf dem hart umkämpften US-Markt haben Bernstein zwar veranlasst, seinen Gewinnausblick um 13 Prozent anzuheben, doch die Analystinnen und Analysten rechnen mit anhaltendem Gegenwind durch Eli Lillys Konkurrenzprodukte und sinkende GLP-1-Produkterlöse. Ihr Gewinnausblick liegt daher um 25 Prozent unter dem Bloomberg-Konsens.

In ihrem Basisszenario geht Bernstein davon aus, dass Eli Lilly mit Foundayo bis Ende 2026 auch den Markt für oral verabreichte Abnehmpräparate dominieren und Novo Nordisk auch hier Marktanteile streitig machen wird. Langfristig verweist das Analystenhaus außerdem auf das Erlöschen des Patentschutz und eine vergleichsweise schwache Produkt- und Forschungspipeline.

In dieser Situation sei Eli Lilly erheblich besser als Novo Nordisk aufgestellt, vom Anwachsen des Marktvolumens für US-Abnehmpräparate auf bis zu 96 Milliarden US-Dollar in 2036 zu profitieren.

Aktie unbeeindruckt, Abwärtstrend trotz Entspannung intakt

Gegenüber dem Stand vom Freitag notieren die Anteile am Dienstagvormittag nahezu unverändert. Anlegerinnen und Anleger nehmen das Urteil von Bernstein mit einem Schulterzucken zur Kenntnis, da die Einschätzung schon zuvor bearish war und sich am Rating selbst nichts geändert hat.

Das von Bernstein ausgegebene Kursziel liegt um rund 31 Prozent unter dem tagesaktuellen Kurs von etwa 290 DKK (38,81 Euro). Im Mittel wird der faire Wert für Novo Nordisk auf 309,51 DKK (41,42 Euro) veranschlagt, was ein Aufwärtspotenzial von 7 Prozent impliziert.

Aus technischer Perspektive sorgte der jüngste Ausbruch über die 50-Tage-Linie für Entspannung und ein erstes, prozyklisches Kaufsignal. Für eine nachhaltige Trendwende muss jedoch mindestens die bei 314 DKK (42,02 Euro) verlaufende 200-Tage-Linie überwunden werden.

Fazit: Anderswo gibt es für Investoren mehr zu holen

Mit Blick auf die Bewertung steht für 2026 ein KGVe von 12,9 und eine Dividendenrendite von 3,9 Prozent zu Buche. Das ist auch im Vergleich zum Branchendurchschnitt attraktiv. Allerdings warnt Bernstein davor, dass die Aktie eine "Value-Falle" sein und von seiner optisch günstigen Bewertung nicht profitieren könnte, da das Gewinnwachstum aufgrund des hart geführten Preiskampfs auf dem US-Markt gering und unter dem Branchendurchschnitt bleiben dürfte.

Für 2026 und 2027 erwarten Analystinnen und Analysten ein negatives Gewinnwachstum, für 2028 wird ein Kurs-Gewinnwachstumsverhältnis (PEG) von 1,4 veranschlagt. Das liegt unter dem Branchendurchschnitt von gegenwärtig 1,7. Eine perfekte Ausführung vorausgesetzt, wird die Bewertung von Novo Nordisk also ab in 2 Jahren wieder interessant. Bis dahin dürfte für Anlegerinnen und Anleger an anderer Stelle mehr zu holen sein.

Autor: Max Gross, wallstreetONLINE Redaktion