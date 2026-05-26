BARCLAYS stuft SWISS REINSURANCE COMPANY auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Swiss Re von 114 auf 113 Franken gesenkt und die Einstufung auf "Underweight" belassen. Analyst Ivan Bokhmat zog am Freitagabend ein Fazit zur Berichtssaison der europäischen Versicherer. Die Ertragstrends im Bereich Schaden/Unfall seien im ersten Quartal schwächer gewesen und auch das Lebensversicherungsgeschäft habe unter der Marktvolatilität gelitten, schrieb er. Insgesamt attestiert Bokhmat den Konzernen robuste Gewinne und stabile Bilanzen, aber kaum Ergebnisdynamik bei recht üppigen Bewertungen. Seine Favoriten heißen ASR, AXA, Munich Re und NN./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Swiss Re Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,26 % und einem Kurs von 134,3EUR auf Lang & Schwarz (26. Mai 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Ivan Bokhmat

Analysiertes Unternehmen: SWISS REINSURANCE COMPANY

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 113

Kursziel alt: 114

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m

