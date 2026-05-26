BARCLAYS stuft Allianz SE auf 'Underweight'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst IAnalyst Ivan Bokhmat zog am Freitagabend ein Fazit zur Berichtssaison der europäischen Versicherer. Die Ertragstrends im Bereich Schaden/Unfall seien im ersten Quartal schwächer gewesen und auch das Lebensversicherungsgeschäft habe unter der Marktvolatilität gelitten, schrieb er. Insgesamt attestiert Bokhmat den Konzernen robuste Gewinne und stabile Bilanzen, aber kaum Ergebnisdynamik bei recht üppigen Bewertungen. Seine Favoriten heißen ASR, AXA, Munich Re und NN./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:06 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 389,3EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Ivan Bokhmat
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Ivan Bokhmat
Analysiertes Unternehmen: Allianz SE
Aktieneinstufung neu: negativ
Kursziel neu: 350
Kursziel alt: 350
Währung: EUR
Zeitrahmen: 12m
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