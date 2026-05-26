BARCLAYS stuft Allianz SE auf 'Underweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat die Einstufung für Allianz mit einem Kursziel von 350 Euro auf "Underweight" belassen. Analyst IAnalyst Ivan Bokhmat zog am Freitagabend ein Fazit zur Berichtssaison der europäischen Versicherer. Die Ertragstrends im Bereich Schaden/Unfall seien im ersten Quartal schwächer gewesen und auch das Lebensversicherungsgeschäft habe unter der Marktvolatilität gelitten, schrieb er. Insgesamt attestiert Bokhmat den Konzernen robuste Gewinne und stabile Bilanzen, aber kaum Ergebnisdynamik bei recht üppigen Bewertungen. Seine Favoriten heißen ASR, AXA, Munich Re und NN./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 22.05.2026 / 17:06 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Allianz Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 389,3EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 08:49 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Ivan Bokhmat

Analysiertes Unternehmen: Allianz SE

Aktieneinstufung neu: negativ

Kursziel neu: 350

Kursziel alt: 350

Währung: EUR

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 350,00 € , was einem Rückgang von -10,71% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Goldman Sachs Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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