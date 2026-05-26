Forge Resources: Yukon-Goldchance trifft auf Kolumbien-Cashflow

Forge Resources (CSE: FRG WKN: A40AT2) verfolgt eine ungewöhnliche Dual-Asset-Strategie: Während das Unternehmen im Yukon mit dem Alotta-Projekt auf eine potenzielle Gold-Kupfer-Porphyr-Entdeckung setzt, treibt Forge gleichzeitig das vollständig genehmigte La Estrella-Kohleprojekt in Kolumbien in Richtung Produktion voran.

In diesem aktuellen Interview sprechen wir mit CEO PJ Murphy über beide Projekte, die aktuelle Entwicklung und warum Forge glaubt, sich damit strategisch breiter aufzustellen als viele klassische Junior-Explorer.

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Besonders im Fokus steht das Alotta-Projekt im Dawson Range Belt im Yukon – einer Region, die für große Gold-Kupfer-Porphyrsysteme bekannt ist. Jüngste Bohrprogramme lieferten starke Goldabschnitte und bestätigen das Potenzial eines großflächigen mineralisierten Systems.

Gleichzeitig entwickelt Forge mit La Estrella in Kolumbien ein vollständig genehmigtes Kohleprojekt mit acht bekannten Flözen aus metallurgischer und thermischer Kohle. Das Projekt verfügt bereits über Genehmigungen von Exploration bis Ausbeutung und soll zunächst über ein 20.000-Tonnen-Bulk-Samplingprogramm vorangetrieben werden.

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