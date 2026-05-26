innoscripta SE: Starkes erstes Quartal – beeindruckende Ergebnisse!
Innoscripta startet 2026 mit starkem Rückenwind: Deutliches Umsatz- und Ergebnisplus, höhere Effizienz und ein verbessertes Förderumfeld treiben Wachstum und Expansion voran.
Foto: lightpoet - stock.adobe.com
- Das Umsatzwachstum im ersten Quartal 2026 betrug 40,3 Mio. EUR, gegenüber 25,6 Mio. EUR im Vorjahr.
- Das EBIT stieg auf 27,3 Mio. EUR, was eine überproportionale Steigerung im Vergleich zu 16,3 Mio. EUR im Vorjahr darstellt.
- Die EBIT-Marge verbesserte sich auf 67,7 %, im Vergleich zu 63,7 % im Vorjahr.
- Die Kosten für Verwaltung, Vertrieb und Marketing entwickelten sich unterproportional zum Umsatz, was auf Skalierungseffekte und disziplinierte Kostenkontrolle zurückgeführt wird.
- Innoscripta konzentriert sich auf die Weiterentwicklung der Plattform Clusterix sowie auf internationale Expansion und Kundengewinnung.
- Das regulatorische Umfeld für die Forschungszulage in Deutschland wurde Anfang 2026 durch eine Erhöhung der Bemessungsgrundlage auf 12 Mio. EUR und die Einführung eines 20%-Aufschlags auf förderfähige Aufwendungen verbessert.
Der Kurs von innoscripta lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 79,50EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +3,05 % im
Plus.
+5,06 %
+1,56 %
+6,83 %
+15,00 %
-27,93 %
-26,36 %
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