93,53 Prozent p.a.!

Durch den weltweiten Erfolg erneuerbarer Energien profitiert Siemens Energy (ENR) von lukrativen Geschäftsfeldern. Der steigende Strombedarf, verursacht durch Rechenzentren und Elektromobilität, muss möglichst CO2 neutral gedeckt werden. Daraus resultiert ein wachsender Markt sowohl für den Ausbau des Netzgeschäfts als auch für Gasturbinen. Nach dem aktuellen Stand der Technik werden Gasturbinen benötigt, um bei sogenannten Dunkelflauten Strom zu erzeugen. Diese Wetterlage tritt meist im Winter auf, wenn Nebel die Solarstromgewinnung verhindert und gleichzeitig die Windturbinen keinen Strom liefern. Für ENR ist es zudem wichtig, die Forschung im Bereich der Speichertechnologien zu beobachten, da Gasturbinen Strom nur zu hohen Kosten bereitstellen können.

Der Aktienkurs von Siemens Energy strebt seit dem Allzeittief vom 26. Oktober 2023 bei 6,40 Euro steil nach oben. Mittlerweile sind auch beim Sorgenkind Windenergie der Tochter Gamesa die größten Schwierigkeiten überwunden. Als Folge hat die Kursentwicklung die Seitwärtsphase von Anfang Oktober bis Ende November 2023 hinter sich gelassen und am 24. April 2026 ein neues Allzeithoch bei 191,66 Euro markiert. Längerfristig betrachtet hält sich der Kurs seit Anfang 2024 über der 200-Tage-Linie. In der jüngsten Entwicklung wurde die Unterstützung bei 171,66 Euro verteidigt. Sollten die Bären übernehmen, könnte am Level von 133,86 Euro wieder mehr Nachfrage die Abwärtsentwicklung bremsen. Aus dem kurzfristigen Blickwinkel betrachtet hat die Kursentwicklung eine Seitwärtsrange ausgebildet, die ihren Anfang ab 24. April 2024 genommen hat. Auch davor war eine Konsolidierung ab dem 26. Februar 2024 bis 31. März zu beobachten. Fundamental betrachtet liegt die Konsensschätzung für den Bilanzgewinn je Aktie im Geschäftsjahr 2027/28 derzeit bei 7,56 Euro. Dies entspricht einem Anstieg von 79 Prozent im Vergleich zum Geschäftsjahr 2025/26 und führt zu einem erwarteten Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 23,20 für 2027/28. In diesem Fall trifft die relativ hohe Bewertung auf stark wachsende Geschäftsfelder. Ein aufkommender Zweifel der Marktteilnehmer am Wachstum könnte zu einer ausgeprägteren Korrektur führen. Aktuell sind die Kursrückgänge aber auf einen kleineren Rahmen beschränkt.

Siemens Energy AG (Tageschart in Euro) Tendenz:

Fazit Mit einem Inline-Optionsschein, bezogen auf die Aktie der Siemens Energy AG (FE4HFZ), können risikofreudige Anleger einen maximalen Auszahlungsbetrag von 10,00 Euro erzielen. Dafür muss sich der Kurs bis einschließlich 21.08.2026 durchgehend innerhalb der für den Inline-Optionsschein maßgeblichen Spanne zwischen 120,00 Euro auf der Unterseite und 260,00 Euro auf der Oberseite bewegen. Gerechnet vom Stand des Scheins am 25. Mai 2026 um 20:00 Uhr (Briefkurs 8,16 Euro) würde dies einem annualisierten Kursgewinn von 93,53 Prozent entsprechen. Wird eine der beiden Knockout-Schwellen erreicht, tritt ein Totalverlust des eingesetzten Kapitals ein. Falls der Kurs unter den Supportbereich bei 130,28 Euro fällt oder über den Widerstand bei 249,25 Euro klettert, sollte zur Vermeidung eines Knockouts der vorzeitige Ausstieg aus der spekulativen Position erwogen werden. Der Preis des Inline-Optionsscheins reagiert während der Laufzeit darauf, ob die Wahrscheinlichkeit des Erreichens einer der beiden Schwellen zu- oder abnimmt.

Inline-Optionsschein auf die Siemens Energy AG (Stand: 25.05.2026, 20:00 Uhr) Strategie für seitwärts gerichtete Kurse WKN: FE4HFZ Typ: Inline-Optionsschein akt. Kurs: 7,96 / 8,16 Euro Emittent: Société Générale untere KO-Schwelle: 120,00 Euro Basiswert: Siemens Energy AG obere KO-Schwelle: 260,00 Euro akt. Kurs Basiswert: 180,57 Euro Laufzeit: 21.08.2026 Kursziel: 10,00 Euro Kurschance: + 93,53 % p.a. Quelle: Société Générale

Interessenkonflikt

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