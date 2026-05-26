🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern   🎁 Ihre Lieblingsaktie geschenkt. → Jetzt Depot eröffnen
    StartseitevorwärtsAktienvorwärtsInTiCa Systems AktievorwärtsNachrichten zu InTiCa Systems
    45 Aufrufe 45 0 Kommentare 0 Kommentare

    InTiCa Systems: Dreimonatsbericht 2026 – Umsatz stabil, Margen unter Druck

    Trotz leichtem Umsatzplus steht der Konzern vor Herausforderungen: steigende Materialkosten, rückläufige Ertragskennzahlen – doch stabile Aufträge und ein klarer Ausblick prägen 2026.

    InTiCa Systems: Dreimonatsbericht 2026 – Umsatz stabil, Margen unter Druck
    Foto: Philipp - stock.adobe.com
    • Konzernumsatz leicht gestiegen auf EUR 17,6 Mio. (+3,3% gegenüber 3M 2025); beide Segmente wiesen Zuwächse auf (Mobility EUR 15,9 Mio. +1,8%; Industry & Infrastructure EUR 1,7 Mio. +19,9%).
    • EBIT negativ bei EUR -0,7 Mio.; EBITDA sank auf EUR 0,8 Mio. und die EBITDA‑Marge fiel auf 4,6% (3M 2025: 6,5%).
    • Deutlicher Anstieg der Materialaufwandsquote auf 62,5% (3M 2025: 55,4%) vor allem wegen stark gestiegener Kupferpreise; Preisanpassungen greifen zeitverzögert.
    • Auftragseingang/Auftragsbestand stabil bei EUR 79,6 Mio. (31.03.2025: EUR 79,9 Mio.), davon 93% im Segment Mobility; Abruffluktuationen nahmen gegenüber 2025 ab.
    • Operativer Cashflow negativ EUR -0,8 Mio., Gesamt‑Cashflow negativ EUR -0,3 Mio.; Eigenkapitalquote gesunken auf 29,7% (31.12.2025: 32,1%), Finanzierungsstabilität durch Stillhaltevereinbarungen mit Kreditgebern gesichert.
    • Ausblick 2026: erwarteter Konzernumsatz EUR 68,0–73,0 Mio. und erwartetes EBIT EUR -1,5–-2,5 Mio.; Prognose bleibt von konjunkturellen und geopolitischen Risiken (u. a. Iran-Konflikt) abhängig.

    Der Kurs von InTiCa Systems lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,9175EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,67 % im Minus.


    InTiCa Systems

    -1,04 %
    -3,62 %
    -2,10 %
    -12,03 %
    -17,11 %
    -73,36 %
    -91,75 %
    -57,61 %
    -68,48 %
    ISIN:DE0005874846WKN:587484
    InTiCa Systems direkt bei SMARTBROKER+ handelnKaufVerkauf





    Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte



    Autor
    wO Newsflash
    0 Follower
    Autor folgen
    Mehr anzeigen
    Mit Artikeln von wO Newsflash wollen wir mit Hilfe von Künstlicher Intelligenz Ihnen schnellstmöglich relevante Inhalte zu aktuellen Ereignissen rund um Börse, Finanzmärkte aus aller Welt und Community bereitstellen.
    Mehr anzeigen
    RSS IconRSS-Feed abonnieren
    Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
    Verfasst von wO Newsflash
    1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte
    InTiCa Systems: Dreimonatsbericht 2026 – Umsatz stabil, Margen unter Druck Trotz leichtem Umsatzplus steht der Konzern vor Herausforderungen: steigende Materialkosten, rückläufige Ertragskennzahlen – doch stabile Aufträge und ein klarer Ausblick prägen 2026.
    Newsletter
    Abonnieren Sie unsere kostenlosen Newsletter und verpassen Sie nichts mehr aus der Redaktion
    Jetzt abonnieren!
    Profitieren Sie von unserem Alleinstellungsmerkmal als den zentralen verlagsunabhängigen Wissens-Hub für einen aktuellen und fundierten Zugang in die Börsen- und Wirtschaftswelt, um strategische Entscheidungen zu treffen.
    • ✅ Größte Finanz-Community Deutschlands
    • ✅ über 550.000 registrierte Nutzer
    • ✅ rund 2.000 Beiträge pro Tag
    • ✅ verlagsunabhängige Partner ARIVA, FinanzNachrichten und BörsenNews
    • ✅ Jederzeit einfach handeln beim SMARTBROKER+
    • ✅ mehr als 25 Jahre Marktpräsenz
    Bonus Aktion: Ihre Lieblingsaktie geschenkt! Jetzt Depot bei SMARTBROKER+ eröffnen und Willkommensgeschenk sichern.
    Aktien-Branchen Übersicht Sitemap Werbung
    Aktien von A - Z: # A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U V W X Y Z
    Impressum Disclaimer Datenschutz Datenschutz-Einstellungen Nutzungsbedingungen
    wallstreetONLINE bei X wallstreetONLINE bei Instagram wallstreetONLINE bei Facebook wallstreetONLINE bei Youtube wallstreetONLINE bei LinkedIn
    Unsere Apps: Apple App Store Icon Google Play Store Icon
    Wenn Sie Kursdaten, Widgets oder andere Finanzinformationen benötigen, hilft Ihnen ARIVA gerne. 

    Unsere User schätzen wallstreet-online.de: 4.8 von 5 Sternen ermittelt aus 285 Bewertungen bei www.kagels-trading.de
    Zeitverzögerung der Kursdaten: Deutsche Börsen +15 Min. NASDAQ +15 Min. NYSE +20 Min. AMEX +20 Min. Dow Jones +15 Min. Alle Angaben ohne Gewähr.
    Copyright © 1998-2026 Smartbroker Holding AG - Alle Rechte vorbehalten.
    Mit Unterstützung von: Ariva Smartbroker+
    Daten & Kurse von: TTMzero
     