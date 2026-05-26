InTiCa Systems: Dreimonatsbericht 2026 – Umsatz stabil, Margen unter Druck
Trotz leichtem Umsatzplus steht der Konzern vor Herausforderungen: steigende Materialkosten, rückläufige Ertragskennzahlen – doch stabile Aufträge und ein klarer Ausblick prägen 2026.
Foto: Philipp - stock.adobe.com
- Konzernumsatz leicht gestiegen auf EUR 17,6 Mio. (+3,3% gegenüber 3M 2025); beide Segmente wiesen Zuwächse auf (Mobility EUR 15,9 Mio. +1,8%; Industry & Infrastructure EUR 1,7 Mio. +19,9%).
- EBIT negativ bei EUR -0,7 Mio.; EBITDA sank auf EUR 0,8 Mio. und die EBITDA‑Marge fiel auf 4,6% (3M 2025: 6,5%).
- Deutlicher Anstieg der Materialaufwandsquote auf 62,5% (3M 2025: 55,4%) vor allem wegen stark gestiegener Kupferpreise; Preisanpassungen greifen zeitverzögert.
- Auftragseingang/Auftragsbestand stabil bei EUR 79,6 Mio. (31.03.2025: EUR 79,9 Mio.), davon 93% im Segment Mobility; Abruffluktuationen nahmen gegenüber 2025 ab.
- Operativer Cashflow negativ EUR -0,8 Mio., Gesamt‑Cashflow negativ EUR -0,3 Mio.; Eigenkapitalquote gesunken auf 29,7% (31.12.2025: 32,1%), Finanzierungsstabilität durch Stillhaltevereinbarungen mit Kreditgebern gesichert.
- Ausblick 2026: erwarteter Konzernumsatz EUR 68,0–73,0 Mio. und erwartetes EBIT EUR -1,5–-2,5 Mio.; Prognose bleibt von konjunkturellen und geopolitischen Risiken (u. a. Iran-Konflikt) abhängig.
Der Kurs von InTiCa Systems lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,9175EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit -1,67 % im
Minus.
-1,04 %
-3,62 %
-2,10 %
-12,03 %
-17,11 %
-73,36 %
-91,75 %
-57,61 %
-68,48 %
Diskutieren Sie über die enthaltenen Werte
Autor folgen
Mehr anzeigen
Mehr anzeigen
Disclaimer für Finanznachrichten mit KI-Autor "wO newsflash" Die bereitgestellten Artikel wurden mit Hilfe einer künstlichen Intelligenz erstellt und dienen ausschließlich Informationszwecken. Die Richtigkeit der Informationen kann nicht garantiert werden. Vor finanziellen Entscheidungen unbedingt unabhängige Quellen konsultieren. Wir übernehmen keine Haftung für Verluste oder Schäden. Investieren birgt Risiken. Keine Empfehlungen zum Kauf oder Verkauf von Finanzprodukten. Urheberrechtlich geschützt, keine Reproduktion ohne Genehmigung. Technische Fehlfunktionen sind jederzeit möglich. Änderungen vorbehalten.
1 im Artikel enthaltener WertIm Artikel enthaltene Werte