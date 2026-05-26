45 0 Kommentare InTiCa Systems: Dreimonatsbericht 2026 – Umsatz stabil, Margen unter Druck

Trotz leichtem Umsatzplus steht der Konzern vor Herausforderungen: steigende Materialkosten, rückläufige Ertragskennzahlen – doch stabile Aufträge und ein klarer Ausblick prägen 2026.

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