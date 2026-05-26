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    Fresenius Medical Care kündigt EUR 1 Mrd. Aktienrückkauf in Tranchen an

    Fresenius Medical Care startet ein umfangreiches Aktienrückkaufprogramm über rund 1 Milliarde Euro, um Eigenkapital zu stärken und die Aktionärsstruktur zu optimieren.

    Fresenius Medical Care kündigt EUR 1 Mrd. Aktienrückkauf in Tranchen an
    Foto: Fresenius Medical Care AG & Co. KGaA
    • Fresenius Medical Care hat ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von rund 1 Milliarde EUR beschlossen.
    • Das Programm soll innerhalb von 12 Monaten in Tranchen durchgeführt werden.
    • Die Aktien werden hauptsächlich über die Börse erworben und eingezogen, teilweise auch für leistungsorientierte Vergütungspläne verwendet.
    • Grundlage für das Programm ist die Ermächtigung der Hauptversammlung vom 21. Mai 2026.
    • Das Rückkaufprogramm startet kurzfristig und ist auf die Nutzung eigener Aktien ausgerichtet.
    • Das Ziel ist die Stärkung des Eigenkapitals und die Verbesserung der Aktionärsstruktur.

    Der nächste wichtige Termin, Veröffentlichung Halbjahresfinanzbericht, bei Fresenius Medical Care ist am 04.08.2026.

    Der Kurs von Fresenius Medical Care lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 37,93EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +0,62 % im Plus.
    12 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 37,64EUR das entspricht einem Minus von -0,76 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index DAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 25.361,00PKT (-0,15 %).


    Fresenius Medical Care

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    -1,91 %
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    -51,47 %
    +97,61 %
    ISIN:DE0005785802WKN:578580
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