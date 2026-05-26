Star Copper kündigt Mobilisierung zu Beginn der Saison an und stellt Update zum Bohrprogramm auf dem Projekt Star bereit

Vancouver, British Columbia / 26. Mai 2026 / IRW-Press / Star Copper Corp. (CSE: STCU) |(OTCQX: STCUF) (FWB: SOP) („Star Copper“ oder das „Unternehmen“), ein Explorations- und Erschließungsunternehmen für kritische Mineralien, freut sich, ein Update zur Mobilisierung und Exploration zu Beginn der Saison für sein vollständig finanziertes Explorationsprogramm 2026 auf seinem Vorzeigeprojekt Star im Nordwesten von British Columbia bereitzustellen.

Das Unternehmen hat nun den Bau von Bohrplattformen an mehreren Satellitenzielen abgeschlossen, darunter Star North, Star East und Copper Creek. Dies ist ein wichtiger Meilenstein im Vorfeld des Beginns der Explorationsbohrungen, die zur Untersuchung des umfangreicheren distriktweiten porphyrischen Potenzials des gesamten Projekts Star konzipiert wurden.

Highlights

- Bohrplattformen wurden auf den Zielen Star North, Star East und Copper Creek errichtet.

- Die Bohrungen zu Beginn der Saison zielen darauf ab, Satellitenziele zu überprüfen und ein porphyrisches Modell auf Distriktebene zu bewerten.

- Die Modernisierung des Camps und der Ausbau der Infrastruktur sind abgeschlossen, um das umfangreichere Programm 2026 zu unterstützen.

- Auf die ersten Bohrungen folgen geophysikalische 3D-IP- und MT-Untersuchungen.

- Folgebohrungen nach den IP-Untersuchungen ermöglichen eine zusätzliche und tiefer reichende gezielte Erprobung durch Bohrungen.

- Die zweite Bohranlage und das Bohrteam sollen Anfang Juni eintreffen.

Das Programm 2026 stellt die bislang größte und umfassendste Explorationskampagne im Konzessionsgebiet dar und ist darauf ausgelegt, mehrere Ziele systematisch zu bewerten, die geologische, geochemische und geophysikalische Signaturen aufweisen, die denen von Star Main entsprechen.

Darryl Jones, CEO des Unternehmens, merkt an: „Die Fertigstellung der Bohrplattformen an vier vorrangigen Zielen ist ein wichtiger operativer Meilenstein, während wir in eine Saison eintreten, von der wir glauben, dass sie für das Projekt Star einen Wendepunkt darstellen wird.“

Bei Star East bereitet sich das Unternehmen darauf vor, die ersten aussagekräftigen Bohrungen in einer großen (ca. 1 km × 1 km), zusammenfallenden geophysikalischen und geochemischen Anomalie niederzubringen, die sich etwa 500 Meter östlich von Star Main befindet. Star East hat bei weitem die größte Ausdehnung der fünf Porphyrziele, ist jedoch größtenteils von Ausbissen überzogen, sodass bisher keine zutage tretende Mineralisierung entdeckt wurde. Das Ziel weist mehrere Gemeinsamkeiten mit Star Main auf und gilt als vorrangiges Entdeckungsziel für die Saison 2026 (siehe Abbildung 1).

Abbildung 1 – Zielgebiete des Bohrprogramms. Star Copper, 2026.

Unterdessen wurden die Bohrplattformen bei Star East strategisch positioniert, um interpretierte strukturelle Korridore und potenzielle parallele oder versetzte Porphyrzentren innerhalb des größeren Systems Star zu untersuchen (siehe Abbildung 2).

Abbildung 2 – Bohrzielgebiet mit vorläufigen geophysikalischen Überlagerungen. Star Copper, 2026.

Die ersten Bohrungen werden sich voraussichtlich auf Copper Creek und Star North konzentrieren, wo frühere Explorationsarbeiten eine Kupfer-Gold-Mineralisierung bestätigt haben, die mit übereinstimmenden Aufladbarkeitshochs und erhöhten Kupfer-im-Boden-Anomalien in Zusammenhang steht. Die Bohrungen bei Copper Creek im Jahr 2025 konzentrierten sich auf zutage tretende Chalkopyritgänge und historische Bohrungen, die die Existenz eines mineralisierten Systems bestätigten. Die Bohrungen im Jahr 2026 werden sich auf das geophysikalische Merkmal etwa 500 m nordwestlich konzentrieren. Dies sind die ersten modernen Bohrungen, die über dem größeren Zielgebiet bei Copper Creek durchgeführt werden.

„Unser technisches Team hat hervorragende Arbeit geleistet und das Projekt auf eine viel umfangreichere und systematischere Explorationskampagne vorbereitet“, fährt Jones fort. „Da nun mehrere Ziele bohrbereit sind, Anfang Juni eine zweite Bohranlage eintreffen wird und fortgeschrittene geophysikalische 3D-Untersuchungen geplant sind, um tiefere Ziele bei Star Main zu verfeinern, sind wir der Ansicht, dass das Unternehmen einzigartig positioniert ist, um das umfassendere Potenzial des Systems auf Distriktebene zu bewerten und gleichzeitig weiter auf eine erste Ressource hinzuarbeiten.“

Das Unternehmen hat zudem umfangreiche Verbesserungen und Modernisierungsarbeiten an der Camp-Infrastruktur durchgeführt, um den erweiterten Betrieb zu unterstützen, darunter Unterkünfte, Logistikstützpunkte, Kraftstofflager und die für das mehrere Bohrgeräte umfassende Programm erforderlichen Bohrunterstützungskapazitäten (siehe Abbildung 3).

Abbildung 3 – Das Bohrkernlager für das bevorstehende Bohrprogramm steht kurz vor der Fertigstellung. Star Copper, 2026.

Nach Abschluss der ersten Bohrphase beabsichtigt Star Copper, fortschrittliche geophysikalische 3D-Induzierte-Polarisation-(„IP“)- und Magnetotellurik-(„MT“)-Untersuchungen durchzuführen, um das geologische und strukturelle Modell in der Tiefe unterhalb von Star Main zu verfeinern. Es wird erwartet, dass die geophysikalischen Daten eine Schlüsselrolle bei der Zielauswahl für tiefere Porphyrmineralisierungen und als Orientierung für Folgebohrungen im weiteren Verlauf der Saison spielen werden. Das geophysikalische Team soll bis zum 7. Juni eintreffen, um detaillierte 3D-IP- und MT-Untersuchungen durchzuführen, die eine detaillierte Abbildung der Strukturen unterhalb der derzeit verfügbaren IP-Schwelle ermöglichen.

Das Unternehmen ist für das geplante Programm 2026 durch zuvor abgeschlossene Flow-Through-Finanzierungen in Gesamthöhe von mehr als 12 Millionen $ vollständig finanziert.

Weitere Updates, unter anderem zu den Bohrfortschritten, der Durchführung geophysikalischer Untersuchungen und den Analyseergebnissen, werden während der Saison im Verlauf der Explorationsaktivitäten bereitgestellt.

Qualifizierter Sachverständiger

Jeremy Hanson, P. Geo., ein qualifizierter Sachverständiger im Sinne der Vorschrift NI 43-101, ist ein unabhängiger Auftragnehmer des Unternehmens und hat die technischen Aspekte dieser Pressemitteilung geprüft und genehmigt.

Im Namen des Board of Directors

~Darryl Jones~

Darryl Jones

CEO, President und Direktor

Star Copper Corp.

Über Star Copper Corp. (CSE: STCU) (OTCQX: STCUF) (FWB: SOP / WKN A416ME)

Star Copper Corp. ist ein kanadisches Mineralexplorationsunternehmen, dessen Hauptaugenmerk auf die Entdeckung und den Ausbau von großflächigen Kupfer-Gold-Systemen in British Columbia gerichtet ist. Das Vorzeigeprojekt Star des Unternehmens befindet sich im ertragreichen Golden Triangle von British Columbia und umfasst mehrere Ziele mit hoher Priorität sowie geologische Merkmale, die auf bedeutende porphyrische Kupfer-Lagerstätten hindeuten (sehen Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ an). Das Projekt verfügt über mehrere porphyrische Kupfer-Gold-Ziele wie Star Main, Star North, East & West, Copper Creek und Copperline. Beträchtliche Explorationsarbeiten einschließlich historischer Bohrungen haben eine in die Tiefe und in alle Richtungen offene Mineralisierung bestätigt. Die strategischen Pläne von Star Copper umfassen geologische Kartierungen und geophysikalische Untersuchungen, um die bestehenden Zielgebiete zu präzisieren, Diamantkernbohrprogramme, um Zonen mit hoher Priorität zu erproben, sowie Baseline-Umweltstudien und Vorarbeiten für Genehmigungen einschließlich Datenanalyse und Modellierung der Ressourcen, um eine zukünftige Ressourcenschätzung gemäß NI 43-101 zu unterstützen. Das Unternehmen plant zudem, sein Projekt Indata durch Folgebohrungen voranzutreiben, um frühere hochgradige Kupfer- und Goldabschnitte zu erweitern, Schürfgrabungen und Oberflächenprobenahmen zur Abgrenzung mineralisierter Zonen durchzuführen sowie Verbesserungen der Infrastruktur für die Zugänglichkeit des Standorts und den Betrieb umzusetzen. Mit seinem Engagement für nachhaltige Erschließung und Wertschöpfung will sich Star Copper positionieren, um die steigende industrielle Nachfrage zu unterstützen und den wachsenden globalen Elektrifizierungsbedarf zu decken.

Weitere Informationen erhalten Sie unter www.starcopper.com. Dort können Sie sich unsere Videos unter https://starcopper.com/media/ ansehen und sich für kostenlose News Alerts unter https://starcopper.com/news/news-alerts/ anmelden oder folgen Sie uns auf X (ehemals Twitter), Facebook oder LinkedIn. Zusätzliche Informationen bezüglich des Projekts, einschließlich historischer Bohrungen, sind im Profil des Unternehmens unter www.sedarplus.ca und/oder im technischen Bericht des Unternehmens vom 26. Februar 2025 zu finden.

Investor Relations

Star Copper Corp.

E-Mail: info@starcopper.com

Web: https://starcopper.com/

Vorsorglicher Hinweis in Bezug auf zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Aussagen und andere Aussagen, die keine historischen Fakten darstellen. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig durch Begriffe wie „wird“, „kann“, „sollte“, „nimmt an“, „erwartet“ und ähnliche Ausdrücke gekennzeichnet. Alle Aussagen in dieser Pressemitteilung, die keine historischen Fakten darstellen, sind zukunftsgerichtete Aussagen, die Risiken und Ungewissheiten beinhalten. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung beinhalten unter anderem Aussagen über die Exploration des Vorzeigeprojekts Star des Unternehmens und dessen Potenzial sowie die erwartete Mineralressourcenschätzung, die für das Projekt Star geplant ist. Es kann nicht zugesichert werden, dass sich solche Aussagen als zutreffend erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse und zukünftigen Ereignisse können wesentlich von den in solchen Aussagen zum Ausdruck gebrachten Erwartungen abweichen. Wichtige Faktoren, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den Erwartungen des Unternehmens abweichen, sind unter anderem das frühe Explorationsstadium des Projekts Star des Unternehmens, die innewohnende Unvorhersehbarkeit der Ressourcenexploration, die Marktlage und die Risiken, die regelmäßig in den vom Unternehmen bei den Wertpapieraufsichtsbehörden eingereichten Unterlagen aufgeführt werden. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass sich die Annahmen, die bei der Erstellung von zukunftsgerichteten Informationen verwendet wurden, als falsch erweisen können. Ereignisse oder Umstände können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den vorhergesagten abweichen, was auf zahlreiche bekannte und unbekannte Risiken, Ungewissheiten und andere Faktoren zurückzuführen ist, von denen sich viele der Kontrolle des Unternehmens entziehen. Der Leser wird darauf hingewiesen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Solche Informationen können sich, auch wenn sie vom Management des Unternehmens zum Zeitpunkt ihrer Erstellung als angemessen erachtet wurden, als falsch erweisen, und die tatsächlichen Ergebnisse können erheblich von den erwarteten abweichen. Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen beziehen sich auf das Datum dieser Pressemitteilung, und das Unternehmen wird alle darin enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen nur in dem nach geltendem Recht erforderlichen Umfang aktualisieren oder öffentlich revidieren. Zukunftsgerichtete Aussagen in dieser Pressemitteilung sind ausdrücklich durch diesen vorsorglichen Hinweis eingeschränkt.

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Die Star Copper Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +4,59 % und einem Kurs von 0,593EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 09:04 Uhr) gehandelt.