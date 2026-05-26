Western Star Resources informiert über das Explorationsprogramm 2026 für das Wolframprojekt White Star in Elko County (Nevada)

Vancouver, British Columbia – 26. Mai 2026 / IRW-Press / Western Star Resources Inc. (CSE: WSR) (OTC: WSRIF) (FWB: 4K2) (das „Unternehmen“ oder „Western Star“) freut sich, den Plan für die erste Phase der Explorationsarbeiten auf dem zu 100 % unternehmenseigenen, vor Kurzem erworbenen Wolframprojekt White Star, einem Wolfram-Molybdän-Skarn-Konzessionsgebiet in Elko County (Nevada, USA), das Standort eines ehemaligen Produktionsbetriebs ist, zu veröffentlichen. Die endgültige Genehmigung für den Erwerb des Projekts durch die Canadian Securities Exchange (die „CSE“) steht noch aus.

Das Wolframprojekt White Star ist über den Straßenweg zugänglich und befindet sich rund neun Meilen südwestlich von Jarbidge im Charleston Mining District, neben dem Wolframprojekt Rowland des Unternehmens im Jarbidge Mining District.

Das Unternehmen geht seit dem Erwerb des Konzessionsgebiets zügig vor, um eine erste Explorationskampagne auf dem Projekt zu planen und deren Aufnahme vorzubereiten. Im Rahmen des Programms sollen die notwendigen geophysikalischen und geochemischen Datensätze erhoben werden, um Bohrziele auf dem Konzessionsgebiet abzugrenzen und nach Priorität einzustufen. Damit sollen auch die Notice of Intent (Absichtserklärung) und das Verfahren zur Genehmigung von Bohrungen bei den zuständigen Aufsichtsbehörden in Elko County unterstützt werden.

Wichtige Highlights:

- Erstes modernes Explorationsprogramm seit der Stilllegung der Mine Mission Cross in den 1950er-Jahren auf dem Wolframprojekt White Star geplant.

- Durchführung von konzessionsweiten Vermessungen, um die Signatur der ehemaligen Abbaustätten der Mine Mission Cross zu definieren, was die Exploration unterstützen soll, einschließlich:

o einer konzessionsweiten drohnengestützten hochauflösenden Vermessung mit einem Magnetometer;

o konzessionsweiter geochemischer Bodenprobenahmen.

- In der Mine Mission Cross verzeichnete historische Wolframproduktion im Umfang von rund 1.000 Tonnen Erz mit bis zu 1,0 % WO3 (USGS Bulletin 105); es wird angenommen, dass die Mine Teil eines größeren Systems ist, was im Rahmen dieses Explorationsprogramms kartiert werden soll.

- White Star befindet sich in demselben metamorphen Kontakt-Wolfram-Molybdän-Skarn-Milieu wie das angrenzende Wolframprojekt Rowland des Unternehmens; zusammen decken die beiden Konzessionsgebiete mehr als sechs Kilometer der höffigen wolframhaltigen Horizonte ab.

Blake Morgan, CEO und President von Western Star, sagt dazu: „Das Konzessionsgebiet White Star umgibt einen dokumentierten ehemaligen Produktionsbetrieb in einem Wolframrevier, der noch nie anhand moderner geophysikalischer oder systematischer geochemischer Verfahren bewertet wurde. Unser Plan ist einfach: Wir absolvieren eine hochauflösende drohnengestützte Flugvermessung der Magnetfeldstärke über dem Konzessionsgebiet und führen geochemische Bodenprobenahmen zur Abgrenzung des wahren Umfangs des Wolframsystems auf dem Konzessionsgebiet durch. Damit sollen Datensätze erhoben werden, die bohrbereite Ziele erkennen lassen. Die Bearbeitung dieses Projekts parallel zu Rowland bietet unseren Aktionären einen einheitlichen, integrierten Überblick in Distriktgröße über die Bergbaureviere Jarbidge und Charleston.“

Abbildung 1: Wolframprojekt White Star mit dem Gebiet der geplanten drohnengestützten Magnetometermessung, dem geplanten Raster der Bodenprobenahmen und den historischen Abbaustätten.

Standort und Zusammenfassung des Konzessionsgebiets

Das Wolframprojekt White Star befindet sich rund neun Meilen über den Straßenweg südwestlich der Stadt Jarbidge in Elko County (Nevada). Das Projekt liegt im Charleston Mining District, direkt neben dem Jarbidge Mining District, dem das Wolframprojekt Rowland von Western Star zugehörig ist.

Die Nähe der beiden Konzessionsgebiete zueinander bietet dem Unternehmen wichtige strategische Vorteile, wie etwa einen gemeinsamen Straßenzugang, konsolidierte Logistik und die Fähigkeit, beide Projekte im Rahmen eines einzigen Explorationsprogramms in Distriktgröße weiterzuentwickeln. Die Region besitzt bekanntermaßen großes Potenzial für die Auffindung von Wolframvorkommen und das Unternehmen ist der Ansicht, dass die beiden Konzessionsgebiete einen zusammenhängenden Wolfram-Molybdän-Skarnkomplex abdecken könnten.

Übersicht über das Arbeitsprogramm 2026

Seit dem Erwerb des Projekts White Star hat das Unternehmen die verfügbaren historischen Daten aus dem USGS Mineral Resources Data System (MRDS ID 10197459), NBMG Bulletin 65 (1968), NBMG Bulletin 105 (1988) und NBMG Mineral Resources of Elko County, Nevada (1976) zusammengetragen und integriert dieses Datenmaterial mit dem regionalen geologischen Rahmen, der bereits für das angrenzende Wolframprojekt Rowland entwickelt wurde.

Im Mittelpunkt des geplanten Feldprogramms 2026 bei White Star steht die Erhebung hochauflösender Daten, damit sich das Unternehmen ein Bild des Umfangs des Systems machen kann, das in der Vergangenheit in der Mine Mission Cross abgebaut wurde. Es besteht großes Potenzial, dass es auf dem Claim-Paket mehrere Wolframziele vom Typ Mission Cross gibt. Die Durchführung einer konzessionsweiten drohnengestützten Vermessung der Magnetfeldstärke und konzessionsweiter geochemischer Bodenprobenahmen bietet einen Mechanismus, um unser Verständnis des Konzessionsgebiets schnell zu vertiefen und strukturelle, geophysikalische, geochemische und lithologische Vektoren zu generieren, sodass auf dem Konzessionsgebiet Bohrziele abgegrenzt werden können.

Geologie

Das Wolframprojekt White Star lagert in einem metamorphen Kontakt-Wolfram-Molybdän-Skarnsystem, derselben Art von Lagerstätte, in der die Mineralisierung im angrenzenden Wolframprojekt Rowland des Unternehmens beherbergt ist. Die regionale Geologie besteht aus Sedimentgestein aus dem Paläozoikum, das von einem Quarz-Monzonit-Stock aus der Kreidezeit durchdrungen und stellenweise von tertiären Rhyolitströmen überlagert ist. Neben dem Intrusionskontakt wurden die paläozoischen Kalksteine rekristallisiert und enthalten stellenweise Tremolit und andere Skarnminerale wie etwa Scheelit, Powellit und Molybdänit.

Aus dem USGS Bulletin 105 geht hervor, dass Scheelit in der Mine Mission Cross zusammen mit Molybdänit und Powellit in einem Skarn auftritt, der in einem großen Granitausbiss enthalten ist. Die historischen Betreiber erschlossen im Jahr 1954 ober- und unterirdische Abbaustätten in dieser Zone; im Jahr 1956 erfolgten dem Bericht zufolge weitere Arbeiten unter Tage. Es wird angenommen, dass der Granit-Karbonat-Kontakt wie bei Rowland die primäre höffige Zone darstellt, und Western Star ist der Auffassung, dass im Streichen und unterhalb der dokumentierten historischen Abbaustätten weitere in Skarn lagernde Mineralisierungen vorliegen könnten.

Strukturelle Kontrolle und geophysikalische Vermessungen

Historische Kartierungen im größeren Gebiet Jarbidge-Charleston weisen auf ein System von Intrusionskontakten, Verwerfungen und Strukturkorridoren hin, die, so wird angenommen, die Verbreitung der mineralisierenden Fluide während der Skarnentwicklung kontrolliert haben. Die Abbaustätten in der historischen Mine Mission Cross scheinen in räumlichem Zusammenhang mit dem Randbereich des Quarz-Monzonit-Stocks aus der Kreidezeit zu stehen; die Interpretation der intrusiven Geometrie, strukturellen Trends und verborgenen Kontakte ist in Ermangelung moderner hochauflösender geophysikalischer Daten bei White Star eingeschränkt.

Um diesen Mangel zu beheben, plant Western Star die Durchführung einer drohnengestützten hochauflösenden Vermessung der Magnetfeldstärke über dem gesamten Konzessionsgebiet White Star und damit der ersten modernen geophysikalischen Untersuchung des Projekts. Die Vermessung ist darauf ausgerichtet, die strukturelle Interpretation des Unternehmens zu verfeinern, die Intrusionskontakte mit hoher Auflösung zu kartieren, zusätzliche Skarnziele im Streichen der historischen Abbaustätten zu ermitteln und zu prüfen, ob die Abbaustätten bei White Star und Rowland in der Tiefe entlang eines gemeinsamen Intrusionskontakts miteinander verbunden sind.

Geochemische Probenahmen

Das Unternehmen wird konzessionsweite systematische Bodenprobenahmen über dem Claim-Paket White Star absolvieren. Geochemische Bodenproben können zur Erkennung der Dispersionsmuster von mineralisierten Skarnzonen beitragen, insbesondere dort, wo das Grundgestein nur eingeschränkt zutage tritt oder wo mineralisierte Horizonte durch eine Deckschicht verborgen sind. Die Probenahmen sollten bei White Star besonders nützlich sein, da sich die höffigen Skarnhorizonte weit über die bekannten Abbaustätten hinaus erstrecken könnten.

Genehmigungsverfahren und zukünftige Pläne

Das Unternehmen leitet die erforderlichen Arbeiten ein, um beim U.S. Forest Service in Elko County eine Notice of Intent für das Wolframprojekt White Star einzureichen. Das Unternehmen beabsichtigt, das Genehmigungsverfahren parallel zum Explorationsprogramm 2026 voranzutreiben, sodass das Projekt für eine Erprobung der vorrangigen Ziele anhand von Bohrungen bereit ist, sobald die geophysikalischen, geochemischen und feldtechnischen Datensätze vorliegen sowie geprüft und integriert wurden.

Das Unternehmen wird weitere Updates veröffentlichen, sobald die Feldmobilisierung erfolgt sowie die Ergebnisse der geophysikalischen Auswertungen und Laboranalysen vorliegen.

Genehmigung

Der Erwerb des Wolframprojekts White Star steht noch unter dem Vorbehalt der endgültigen Genehmigung durch die CSE.

Quellennachweis

New Chance Mine: USGS MRDS, Coordinates: -115.49122, 41.7782 (WGS84) Link

Mission Cross / Batholith Mine: Link

Qualifizierter Sachverständiger

Die in dieser Pressemitteilung enthaltenen wissenschaftlichen und technischen Informationen wurden von Jasper Mowatt, MIMMM (Mitgliedsnummer 0486653) und MAusIMM (Mitgliedsnummer 3178851), einem qualifizierten Sachverständigen im Sinne der Vorschrift National Instrument 43-101 – Standards of Disclosure for Mineral Projects, geprüft und genehmigt.

Über Western Star Resources

Western Star Resources ist ein Mineralexplorations- und Entwicklungsunternehmen. Ziel des Unternehmens ist es, den Shareholder Value durch die Entwicklung von Explorationsgebieten unter Anwendung kosteneffizienter Explorationsmethoden, den Erwerb weiterer Explorationsgebiete sowie die Suche nach Partnerschaften mit Branchenführern – entweder im Rahmen von Joint Ventures oder durch Verkauf – zu steigern. Das Unternehmen treibt derzeit die Erschließung des ehemals produzierenden Wolframprojekts Rowland im Elko County, Nevada, USA, voran. Das Unternehmen besitzt zudem neun nicht vermessene, aneinandergrenzende Mineral-Claims mit einer Gesamtfläche von 4.740 Hektar, die sich im Bergbaugebiet Revelstoke in British Columbia befinden, etwa 50 Kilometer südöstlich von Revelstoke, B.C., und rund 10 Kilometer nördlich der verlassenen Gemeinde Camborne.

Kontaktinformationen:

Blake Morgan,

CEO und Direktor

blake@acvc.vc

Weder die Canadian Securities Exchange noch deren Regulierungsdienstleister (im Sinne der Richtlinien der Canadian Securities Exchange) übernehmen die Verantwortung für die Angemessenheit oder Richtigkeit dieser Pressemitteilung.

Bestimmte hierin enthaltene Aussagen und Informationen können „zukunftsgerichtete Informationen“ darstellen. Insbesondere unterliegen Verweise auf die Privatplatzierung und zukünftige Arbeitsprogramme oder Erwartungen hinsichtlich der Qualität oder der Ergebnisse solcher Arbeitsprogramme Risiken im Zusammenhang mit dem Betrieb auf dem Grundstück, Explorationsaktivitäten im Allgemeinen, Einschränkungen und Verfügbarkeit von Ausrüstung sowie anderen Risiken, die uns derzeit möglicherweise nicht bekannt sind. Dementsprechend wird den Lesern empfohlen, sich nicht übermäßig auf zukunftsgerichtete Informationen zu verlassen. Sofern nicht nach geltendem Wertpapierrecht erforderlich, übernimmt das Unternehmen keine Verpflichtung, zukunftsgerichtete Informationen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, sei es aufgrund neuer Informationen, zukünftiger Ereignisse oder aus anderen Gründen.

Hinweis/Disclaimer zur Übersetzung (inkl. KI-Unterstützung): Die Originalmeldung in der Ausgangssprache (in der Regel Englisch) ist die einzige maßgebliche, autorisierte und rechtsverbindliche Fassung. Diese deutschsprachige Übersetzung/Zusammenfassung dient ausschließlich der leichteren Verständlichkeit und kann gekürzt oder redaktionell verdichtet sein. Die Übersetzung kann ganz oder teilweise mithilfe maschineller Übersetzung bzw. generativer KI (Large Language Models) erfolgt sein und wurde redaktionell geprüft; trotzdem können Fehler, Auslassungen oder Sinnverschiebungen auftreten. Es wird keine Gewähr für Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität oder Angemessenheit übernommen; Haftungsansprüche sind ausgeschlossen (auch bei Fahrlässigkeit), maßgeblich ist stets die Originalfassung. Diese Mitteilung stellt weder eine Kauf- noch eine Verkaufsempfehlung dar und ersetzt keine rechtliche, steuerliche oder finanzielle Beratung. Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung bzw. die offiziellen Unterlagen auf www.sedarplus.ca, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Website des Emittenten; bei Abweichungen gilt ausschließlich das Original.

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:

NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.

Die Western Star Resources Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,57 % und einem Kurs von 0,350EUR auf Frankfurt (26. Mai 2026, 08:03 Uhr) gehandelt.