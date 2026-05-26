BARCLAYS stuft Richemont auf 'Overweight'
Foto: Siarhei - 356130783
LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont von 200 auf 195 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Luxuskonzern habe die Umsatzerwartungen im Geschäftsjahr 2026 übertroffen, aber mit der Marge leicht enttäuscht, schrieb Viktoria Petrova am Dienstag in ihrem Resümee. Insgesamt stuft sie die Bilanz angesichts des Wachstums aber als stark ein. Das operative Ergebnis sei vor Sonderbelastungen ebenfalls solide gewesen./ag/edh
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 00:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 00:22 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 173,0EUR auf Lang & Schwarz (26. Mai 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: BARCLAYS
Analyst: Viktoria Petrova
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 195
Kursziel alt: 200
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
Analyst: Viktoria Petrova
Analysiertes Unternehmen: Richemont
Aktieneinstufung neu: positiv
Kursziel neu: 195
Kursziel alt: 200
Währung: CHF
Zeitrahmen: 12m
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