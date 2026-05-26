BARCLAYS stuft Richemont auf 'Overweight'

LONDON (dpa-AFX Analyser) - Die britische Investmentbank Barclays hat das Kursziel für Richemont von 200 auf 195 Franken gesenkt, aber die Einstufung auf "Overweight" belassen. Der Luxuskonzern habe die Umsatzerwartungen im Geschäftsjahr 2026 übertroffen, aber mit der Marge leicht enttäuscht, schrieb Viktoria Petrova am Dienstag in ihrem Resümee. Insgesamt stuft sie die Bilanz angesichts des Wachstums aber als stark ein. Das operative Ergebnis sei vor Sonderbelastungen ebenfalls solide gewesen./ag/edhVeröffentlichung der Original-Studie: 26.05.2026 / 00:22 / GMTErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 03:00 / GMTHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die CIE Financiere Richemont Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,27 % und einem Kurs von 173,0EUR auf Lang & Schwarz (26. Mai 2026, 09:09 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: BARCLAYS

Analyst: Viktoria Petrova

Analysiertes Unternehmen: Richemont

Aktieneinstufung neu: positiv

Kursziel neu: 195

Kursziel alt: 200

Währung: CHF

Zeitrahmen: 12m



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 195,00 CHF , was eine Steigerung von +23,81% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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