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    Nahezu jeder zweite Flug geht auf die Kurzstrecke

    Für Sie zusammengefasst
    • 45 Prozent der Flüge an Hauptflughäfen bis 1000 km
    • 82 Prozent der Kurzstreckenflüge ins nahe Ausland
    • Frankfurt London häufigste Kurzstrecke 11000 Flüge
    Nahezu jeder zweite Flug geht auf die Kurzstrecke
    Foto: Arne Dedert - DPA

    WIESBADEN (dpa-AFX) - Fast die Hälfte der Passagierflüge, die auf deutschen Hauptverkehrsflughäfen starten oder landen, sind auf Kurzstrecken unterwegs. Verbindungen bis 1.000 Kilometer hatten nach Angaben des Statistischen Bundesamtes im vergangenen Jahr 45 Prozent Anteil an allen 1,5 Millionen Passagierflügen.

    Überwiegend steuerten die Kurzstreckenflüge Ziele im nahegelegenen Ausland an oder begannen dort (82 Prozent), wie die Wiesbadener Behörde mitteilte. Die häufigste Verbindung auf der kurzen Distanz an deutschen Hauptverkehrsflughäfen war 2025 demnach die zwischen Frankfurt/Main und London-Heathrow mit 11.000 Passagierflügen.

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    Inlandsflüge auf Platz 2

    Es folgten die innerdeutschen Verbindungen zwischen dem größten deutschen Flughafen Frankfurt/Main und Berlin (knapp 11.000 Flüge), München (10.700 Flüge) sowie Hamburg (10.300 Flüge).

    Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum war die Zahl der Kurzflüge im ersten Quartal 2026 rückläufig. 137.700 Flüge bedeuteten einen Rückgang um drei Prozent. Dazu haben auch Streiks bei der Lufthansa beigetragen. Auch insgesamt ist die Flugzahl in den drei Monaten um ein Prozent auf 282.100 gesunken.

    Kurzstreckenflüge sind aus Klimaschutzgründen umstritten. Der Grünen-Energiepolitiker Michael Kellner sagte jüngst, er halte angesichts eines möglichen Treibstoffmangels innerdeutsche Flüge für verzichtbar. Das gelte auch für Kurzstreckenflüge ins europäische Ausland oder Privatjets./ben/DP/stk

     

    Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Deutsche Lufthansa Aktie

    Die Deutsche Lufthansa Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,28 % und einem Kurs von 70,10 auf Tradegate (26. Mai 2026, 09:06 Uhr) gehandelt.

    Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Deutsche Lufthansa Aktie um +4,83 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +9,85 %.

    Die Marktkapitalisierung von Deutsche Lufthansa bezifferte sich zuletzt auf 9,67 Mrd..

    Deutsche Lufthansa zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 0,3300. Das entsprach einer Dividendenrendite von 3,9100 %.

    Die letzten 7 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 7,4286EUR. Von den letzten 7 Analysten der Deutsche Lufthansa Aktie empfehlen 5 die Aktie zu halten. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 7,0000EUR und das höchste Kursziel liegt bei 9,0000EUR was eine Bandbreite von -13,04 %/+11,80 % bedeutet.




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    Im wallstreetONLINE-Forum geht es um kurzfristige Trading‑Chancen und hohe Volatilität bei der Lufthansa‑Aktie: Einstiege um rund 7,47–7,78 € und Verkäufe bei ~8,50 € mit 5–10%‑Bewegungen, Diskussionen zu Volatilitätsanstieg (VDAX), Sommerloch‑Risiko und Kurszielen 8,50–9 €. Fundamental werden positive Impulse wie die Rücknahme der Ticketsteuer, Produktauszeichnung und Dividendenauszahlungen sowie Vorwürfe zu Insidergeschäften/Marktmanipulation thematisiert.
    Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber Deutsche Lufthansa eingestellt.

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    dpa-AFX
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