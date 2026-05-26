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    Verve Group Registered (A): Neuer Retail Media Loop verbindet mobile Werbung & Ladenkäufe

    Verve revolutioniert den POS: Ein neues, händlerübergreifendes Retail-Media-Netzwerk verknüpft digitale Reichweite mit messbarem Abverkauf – direkt im Markt.

    Verve Group Registered (A): Neuer Retail Media Loop verbindet mobile Werbung & Ladenkäufe
    Foto: lightpoet - stock.adobe.com
    • Verve startet Retail Media und hat in unter zehn Monaten Deutschlands größtes unabhängiges, händlerübergreifendes In-Store-Retail‑Media‑Netzwerk aufgebaut
    • Das Netzwerk erreicht über Handelspartner (u. a. EDEKA, REWE, Müller, Kaufland) mehr als 85 % der deutschen Haushalte und generiert wöchentlich über 60 Mio. Bruttokontakte
    • Infrastruktur: aktiviert 8.000 Lebensmittel‑/Drogeriemarktstandorte, 9.000 Apotheken und 830 Kinos über digitale Screens, Checkout‑Couponing und weitere In‑Store‑Touchpoints
    • Technologie: erstes skalierbares, validiertes Closed‑Loop‑System, das mobile Werbeeinblendungen nahtlos mit First‑Party‑POS‑Transaktionsdaten verbindet, unterstützt durch proprietäres Targeting und Add2Wallet‑Coupon‑Technologie
    • Wirkung: Pilot‑Validierungen per Difference‑in‑Differences zeigen u. a. einen durchschnittlichen inkrementellen Gesamtumsatzanstieg in Filialen von rund 9 % für teilnehmende Konsumgütermarken
    • Ausblick: internationaler Rollout (u. a. USA) geplant; die Finanzprognose für 2026 wurde vorerst nicht angepasst und berücksichtigt derzeit keine Umsätze/Ergebnisse aus der Retail‑Media‑Expansion

    Der Kurs von Verve Group Registered (A) lag zum Zeitpunkt der Nachricht bei 1,6250EUR und lag im Vergleich zum Vortag mit +4,10 % im Plus.
    15 Minuten nach Veröffentlichung des Artikels lag der Kurs bei 1,6090EUR das entspricht einem Minus von -0,98 % seit der Veröffentlichung.
    Der Index SDAX stand zu diesem Zeitpunkt bei 18.855,92PKT (-0,18 %).


    Verve Group Registered (A)

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    ISIN:SE0018538068WKN:A3D3A1
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