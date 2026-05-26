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    Rekordtemperaturen in Großbritannien

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    Wärmste Nacht im Mai

    Für Sie zusammengefasst
    • Nachtrekord in Kenley: 21,3 Grad im Mai erstmals
    • Tagsüber Rekorde über 30 Grad, Höchstwert 34,8 Grad
    • Volle Strände und Autobahnen wegen Bank Holiday
    Rekordtemperaturen in Großbritannien - Wärmste Nacht im Mai
    Foto: Alexander Ozerov - 325092112

    LONDON (dpa-AFX) - Großbritannien erlebt eine historische Hitzewelle. In der Nacht zu Dienstag fiel die Temperatur im Londoner Vorort Kenley nicht unter 21,3 Grad Celsius - damit war es nachts so warm wie noch nie im Mai seit Beginn der Aufzeichnungen. Am Montag waren tagsüber in gleich mehreren Orten Rekordwerte für diese Zeit des Jahres jenseits der 30-Grad-Marke gemessen worden. Am wärmsten war es im Südwesten Londons (34,8 Grad Celsius).

    Heute werden für weite Teile Südenglands und von Wales neue Höchstwerte im Bereich von 35 Grad Celsius erwartet, wie der Wetterdienst Met Office mitteilte. Am Nachmittag steigt die Gewittergefahr. Der vorherige Rekord für den Mai mit 32,8 Grad Celsius war in den Jahren 1922 und 1944 gemessen worden.

    Für die Briten kamen die hohen Temperaturen in den vergangenen Tagen zum perfekten Zeitpunkt: Tausende Menschen nutzten das lange Wochenende zum sogenannten "Spring bank holiday" für Ausflüge. Bilder und Videos zeigen unter anderem überfüllte Strände am Ärmelkanal im südenglischen Bournemouth - aber auch volle Autobahnen./mj/DP/zb





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