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    Zweistellige Kursrallye

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    Übernahmeschlacht um Delivery Hero: Uber bietet 33 Euro – Aktionäre wollen mehr

    Uber legt ein Milliarden-Angebot für Delivery Hero vor. Doch der US-Riese bekommt eine Abfuhr. Warum Aktionäre auf deutlich mehr als 33 Euro pochen und welche Wettbewerber noch mitbieten.

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    Zweistellige Kursrallye - Übernahmeschlacht um Delivery Hero: Uber bietet 33 Euro – Aktionäre wollen mehr
    Foto: Paul Zinken/dpa-Zentralbild/dpa

    Der Kampf um Delivery Hero nimmt Fahrt auf. Der US-Fahrdienstleister Uber hat dem Berliner Essenslieferdienst ein Übernahmeangebot über 33 Euro je Aktie unterbreitet. Doch der Vorschlag liegt deutlich unter den Erwartungen der Aktionäre. An der Börse schossen die Aktien am Montag um bis zu 13 Prozent auf knapp 38 Euro hoch. Am Dienstag notieren die Papiere mehr als 1 Prozent im Minus, aber immer noch deutlich über den gebotenen 33 Euro.

    Uber ist inzwischen mit rund 25 Prozent der größte Einzelaktionär bei Delivery Hero – gut 19 Prozent direkt, weitere rund fünf Prozent über Finanzkontrakte. Noch vergangene Woche hatte der Konzern aus San Francisco erklärt, keine Mehrheit anstreben zu wollen. Nun zeigt das Übernahmeinteresse, wie strategisch bedeutsam die Assets des Berliner Unternehmens eingeschätzt werden.

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    Denn auch DoorDash mischt mit: Der US-Konkurrent soll laut Berichten des Wall Street Journal Interesse an Delivery Heros Nahost-Geschäft haben und Gespräche mit dem Verwaltungsrat geführt haben. Jefferies-Analyst Giles Thorne bringt es auf den Punkt: Die gemeldeten Schritte von Uber und DoorDash seien "eine Erinnerung daran, wie strategisch wertvoll die Assets sind – und wie schwierig es sein wird, sie zu erwerben."

    Erschwerend kommen kartellrechtliche Hürden hinzu. Uber überschneidet sich in 22 Märkten mit Delivery Hero, davon neun in Europa. DoorDash kommt auf 18 Märkte, 14 davon in Europa. Ein gemeinsames Angebot mit anschließender Aufteilung wäre denkbar, würde aber die Komplexität erheblich erhöhen.

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    Entscheidend dürften letztlich zwei Aktionäre sein. Aspex Management, ein Hongkonger Hedgefonds mit einem Anteil von rund 15 Prozent, gilt als treibende Kraft hinter dem Strategiewechsel und hatte zuletzt den Rauswurf von Firmengründer und CEO Niklas Östberg mitbefördert. Der 46-Jährige soll spätestens 2027 gehen. Aspex wolle den höchstmöglichen Preis in möglichst kurzer Zeit, schreiben die Jefferies-Analysten. Für 33 Euro werde der Fonds nicht verkaufen.

    Prosus, der zweitgrößte Aktionär mit gut 17 Prozent, hält ebenfalls die Fäden in der Hand. Der Technologieinvestor hatte Anteile abgeben müssen, um die EU-Genehmigung für die Just-Eat-Übernahme zu sichern. Jetzt drängt das Unternehmen darauf, diese Auflage rückgängig zu machen. Das Argument: Uber überschneide sich mit Delivery Hero in mehr EU-Märkten als Prosus mit Just Eat.

    Autor: Julian Schick, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurJulian Schick
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