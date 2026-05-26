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    Auto soll Tech-Fans erobern

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    550.000 Euro für den ersten Elektro-Ferrari: Das steckt dahinter

    Ferrari bricht mit seiner Verbrenner-DNA: Der erste Elektro-Fünfsitzer soll Luxusfamilien locken – doch der Zeitpunkt birgt ein enormes Risiko.

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    Auto soll Tech-Fans erobern - 550.000 Euro für den ersten Elektro-Ferrari: Das steckt dahinter
    Foto: Unsplash

    Ferrari präsentierte am Montag sein erstes vollelektrisches Auto. Der Zeitpunkt kommt überraschend, da Konkurrenten wie Porsche und Lamborghini ihre Ambitionen im Bereich der Elektrofahrzeuge aufgrund der schleppenden Nachfrage zurückfahren. "Luce", wie das neue Modell heißt, wurde mit Unterstützung des ehemaligen Apple-Designchefs Jony Ive und seines LoveFrom-Kollektivs entwickelt. Das Auto ist damit der erste fünfsitzige Ferrari. 

    Ferrari will mit komfortablen Sitzen, modernster Technologie und einem 600 Liter fassenden Kofferraum wohlhabende Familien ansprechen. Die Auslieferung des lang erwarteten Luce, der 550.000 Euro kosten wird, soll im vierten Quartal 2026 beginnen. CEO Benedetto Vigna vor mehr als 200 Journalisten, die sich in Rom versammelt hatten: "Es ist das Ergebnis von fünf Jahren Arbeit." 

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    Der "Luce" ist eine Wette darauf, dass eine Generation, die von Technologie und KI fasziniert ist und sich weniger an die Tradition von 12- und 8-Zylinder-Motoren bindet, auf Hightech-Luxus-Elektrofahrzeuge umsteigen wird. Ferrari hofft zudem, dadurch in Märkte wie China weiter expandieren zu können, wo Elektrofahrzeuge bereits weit verbreitet sind und große benzinbetriebene Autos stark besteuert werden.

    Enrico Galliera, Chief Marketing and Commercial Officer von Ferrari sagte dazu: "Unter unseren Kunden gibt es viele, die nach etwas ganz anderem suchen, das sie zu verschiedenen Zeitpunkten im Leben verwenden können. Es ist absolut außergewöhnlich." Ferrari ergänzte, dass "Luce" eine Reichweite von über 500 Kilometern habe.      

    Der "Luce" ist nicht als klassischer Elektro-Supersportwagen gedacht, sondern eher als extrem teurer, elektrischer Luxus-GT für neue Ferrari-Kunden: 4 Türen, 5 Sitze, großer Kofferraum, hoher Komfort und trotzdem Ferrari-Leistungswerte. Der Wagen leistet mit 4 E-Motoren mehr als 1.000 hp, fährt über 310 km/h schnell und soll mehr als 500 Kilometer Reichweite bieten.

    Strategisch ist der Luce eine Gratwanderung. Ferrari hat seine Elektrifizierungsziele bereits zurückgenommen: Für 2030 plant der Konzern nun eine Modellpalette aus 40 Prozent Verbrennern, 40 Prozent Hybriden und 20 Prozent vollelektrischen Modellen. Das ist deutlich vorsichtiger als frühere Pläne mit 40 Prozent Elektroanteil. 

    Die Aktie reagiert am Dienstag negativ und ist auf Tradegate (10:30 Uhr, MESZ) 5,32 Prozent im Minus.

    Autor: Paul Späthling, wallstreetONLINE Redaktion

    Die Ferrari Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -5,32 % und einem Kurs von 291EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 10:32 Uhr) gehandelt.

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    Verfasst vonRedakteurPaul Späthling
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