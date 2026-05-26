Ferrari Aktie unter Verkaufsdruck - aktueller Kurs am 26.05.2026

Die Ferrari Aktie notiert aktuell bei 291,58€ und hat damit gegenüber dem letzten Handelstag um -5,12 % nachgegeben, was einem Verlust von -15,75 € entspricht. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,95 %, geht es heute bei der Ferrari Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

Ferrari ist ein führender Hersteller von Luxus-Sportwagen, bekannt für Leistung und Design, mit einer starken Marktstellung und exklusiven Produkten.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Der heutige Rückgang verstärkt den Abwärtstrend, den die Ferrari Aktie in den letzten Monaten zeigte. Anleger haben in den letzten drei Monaten Verluste in Höhe von -8,28 % hinzunehmen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Ferrari Aktie damit um +3,83 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Minus -3,48 %. Seit Jahresbeginn hat die Aktie -8,13 % verloren.

Während Ferrari deutlich verliert, zeigt sich der breite Markt wesentlich ruhiger. Der E-Stoxx 50 bewegt sich im Tagesverlauf heute nur um -0,64 %. Damit gehört Ferrari heute zu den auffälligeren Werten.

Ferrari Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +3,83 % 1 Monat -3,48 % 3 Monate -8,28 % 1 Jahr -31,20 %

Informationen zur Ferrari Aktie

Stand: 26.05.2026, 09:30 Uhr

Es gibt 194 Mio. Ferrari Aktien. Damit ist das Unternehmen 55,78 Mrd.EUR € wert.

Entwicklung der wichtigsten Mitbewerber am heutigen Handelstag

BMW, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,13 %. Mercedes-Benz Group notiert im Minus, mit -0,37 %. Volkswagen notiert im Plus, mit +0,49 %. Stellantis verliert -0,67 %

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Ob die Ferrari Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Ferrari Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.