FMC beschließt erneut Aktienrückkaufprogramm von rund eine Milliarde Euro
- FMC legt neues Rückkaufprogramm über rund 1 Milliarde
- Käufe in mehreren Tranchen binnen zwölf Monaten geplant
- Mehrheit der Papiere wird eingezogen, Rest für Vergütung
BAD HOMBURG (dpa-AFX) - Der Dialysespezialist Fresenius Medical Care (FMC) legt ein weiteres Aktienrückkaufprogramm auf. Binnen zwölf Monaten will der Dax-Konzern demnach eigene Papiere im Volumen von rund einer Milliarde Euro in mehreren Tranchen erwerben, wie er am Dienstag in Bad Homburg mitteilte. Mit dem Rückkauf solle bereits kurzfristig begonnen werden. Dabei sollen die Papiere vornehmlich eingezogen werden und könnten in erheblich geringerem Umfang auch für Zuteilungen im Rahmen von leistungsorientierten Vergütungsplänen verwendet werden, hieß es vom Konzern weiter. Die Aktie drehte auf die Nachrichten ins Plus und notierte zuletzt rund 0,6 Prozent höher.
Aktienrückkäufe sind ein beliebtes Mittel zur Kurspflege, da die zusätzliche Nachfrage diesen stabilisieren kann. Da weniger Papiere im Umlauf sind, erhöht sich zudem automatisch der von Analysten stark beachtete Gewinn je Aktie (EPS). Die FMC-Aktie befindet sich seit längerem tendenziell auf Talfahrt, allein seit dem Jahreswechsel hat sie rund 7 Prozent an Wert verloren.
Der Blutwäschespezialist hatte erst unlängst ein Aktienrückkaufprogramm abgeschlossen: Zwischen August 2025 und April 2026 hatten die Bad Homburger ebenfalls eigene Papiere im Wert von einer Milliarde Euro erworben./tav/stk
Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Fresenius Aktie
Die Fresenius Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,50 % und einem Kurs von 37,89 auf Tradegate (26. Mai 2026, 09:32 Uhr) gehandelt.
Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Fresenius Aktie um -2,65 % verändert. Der Verlust auf 30 Tage beträgt -4,08 %.
Die Marktkapitalisierung von Fresenius bezifferte sich zuletzt auf 21,58 Mrd..
Fresenius zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0500. Das entsprach einer Dividendenrendite von 2,6300 %.
Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 55,56EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 54,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 57,00EUR was eine Bandbreite von +40,99 %/+48,83 % bedeutet.
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