DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft BNP PARIBAS auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für BNP Paribas von 96 auf 98 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Die französischen Großbanken hätten im ersten Quartal 2026 eine uneinheitliche Geschäftsentwicklung verzeichnet, schrieb Sharath Kumar in seinem am Dienstag vorliegenden Branchenresümee. Die BNP habe dabei mit soliden Ergebnissen hervorgestochen./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die BNP Paribas (A) Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +0,62 % und einem Kurs von 92,51EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 09:32 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Sharath Kumar
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 98
Kursziel alt: 96
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Sharath Kumar
Analysiertes Unternehmen: BNP PARIBAS
Aktieneinstufung neu: neutral
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