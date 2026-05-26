DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Deutsche Pfandbriefbank auf 'Hold'
Foto: Alexander Ozerov - 325092112
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 3,50 auf 3,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Immobilienfinanzierer habe im ersten Quartal unter dem Strich besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Miriam Killian in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Obwohl der Ausblick bekräftigt worden sei und sich die Kapitalentwicklung etwas besser als erwartet gestalte, halte sie das abgelaufene Jahresviertel für operativ schwach. Deshalb senkte die Expertin ihre Gewinnprognose (EPS) für 2026, erhöhte jedoch die Schätzungen für die Folgejahre aufgrund höherer Gebührenerwartungen und niedrigerer Risikokosten./rob/edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 07:50 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,78 % und einem Kurs von 3,624EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.
Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH
Analyst: Miriam Killian
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank
Aktieneinstufung neu: neutral
Kursziel neu: 3,80
Kursziel alt: 3,50
Währung: EUR
Zeitrahmen: N/A
Analyst: Miriam Killian
Analysiertes Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank
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