DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Deutsche Pfandbriefbank auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 3,50 auf 3,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Immobilienfinanzierer habe im ersten Quartal unter dem Strich besser als erwartet abgeschnitten, schrieb Miriam Killian in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Obwohl der Ausblick bekräftigt worden sei und sich die Kapitalentwicklung etwas besser als erwartet gestalte, halte sie das abgelaufene Jahresviertel für operativ schwach. Deshalb senkte die Expertin ihre Gewinnprognose (EPS) für 2026, erhöhte jedoch die Schätzungen für die Folgejahre aufgrund höherer Gebührenerwartungen und niedrigerer Risikokosten./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 07:50 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Plus von +3,78 % und einem Kurs von 3,624EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 09:39 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Miriam Killian

Analysiertes Unternehmen: Deutsche Pfandbriefbank

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 3,80

Kursziel alt: 3,50

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A



So handeln Sie das Kursziel Der Analyst erwartet ein Kursziel von 3,80 € , was eine Steigerung von +5,15% zum aktuellen Kurs entspricht. Mit diesen Produkten können Sie die Kurserwartungen des Analysten übertreffen . Morgan Stanley Alle Partner Übernehmen Für Ihre Einstellungen haben wir keine weiteren passenden Produkte gefunden.

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