Brödernas Group Announces 2025 Financials & 16% Bond Due 10/29
Brödernas presents its audited 2025 consolidated results and key bond information, following a major group restructuring and change of parent company.
Foto: adobe.stock.com
- Brödernas has published its audited annual consolidated financial statements for the year ended December 31, 2025.
- As of December 31, 2025, Brödernas TopCo AB was the consolidating parent company, but it has entered into liquidation following a corporate restructuring.
- The former corporate functions of TopCo AB were transferred to Brödernas Group AB.
- The new parent company of the Group is GM Sweden AB.
- The announcement references SEK 140,000,000 senior secured callable fixed‑rate bonds (ISIN NO0013250597).
- The full report is available at investors.brodernas.nu; for further information contact CEO Richard Forsshéll (press@brodernas.nu).
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