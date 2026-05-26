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    Brödernas Group Announces 2025 Financials & 16% Bond Due 10/29

    Brödernas presents its audited 2025 consolidated results and key bond information, following a major group restructuring and change of parent company.

    Brödernas Group Announces 2025 Financials & 16% Bond Due 10/29
    Foto: adobe.stock.com
    • Brödernas has published its audited annual consolidated financial statements for the year ended December 31, 2025.
    • As of December 31, 2025, Brödernas TopCo AB was the consolidating parent company, but it has entered into liquidation following a corporate restructuring.
    • The former corporate functions of TopCo AB were transferred to Brödernas Group AB.
    • The new parent company of the Group is GM Sweden AB.
    • The announcement references SEK 140,000,000 senior secured callable fixed‑rate bonds (ISIN NO0013250597).
    • The full report is available at investors.brodernas.nu; for further information contact CEO Richard Forsshéll (press@brodernas.nu).






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