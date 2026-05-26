Kissigs Börsengeschichte(n): Am 26.05.1896 wurde erstmals der Dow Jones Industrial Average Index veröffentlicht. Es war die Geburtsstunde des modernen Börsenbarometers

Am 26.05.1896 wurde an der New Yorker Börse ein Index veröffentlicht, der die Finanzwelt dauerhaft verändern sollte: der Dow Jones Industrial Average, kurz Dow Jones oder schlicht "Dow". Was damals mit lediglich zwölf Industrieunternehmen begann, entwickelte sich zu einem der bekanntesten Aktienindizes der Welt. Über mehr als ein Jahrhundert hinweg wurde der Dow Jones zum Symbol für die Kraft der amerikanischen Wirtschaft. Seine Bewegungen spiegelten Wirtschaftskrisen, technologische Revolutionen, Kriege, Börsenblasen und globale Umbrüche wider.





Der Index gilt bis heute als eines der wichtigsten Börsenbarometer überhaupt. Obwohl moderne Indizes wie der S&P 500 in vielerlei Hinsicht repräsentativer sind, besitzt der Dow Jones einen historischen und psychologischen Stellenwert, der weit über seine mathematische Konstruktion hinausgeht. Wenn Nachrichtensprecher verkünden, "der Dow steigt um 500 Punkte" oder "der Dow stürzt ab", dann ist damit oft ein Signal verbunden, das weltweit Aufmerksamkeit erzeugt.