Merck-(Turbo)-Calls mit bullishen Renditechancen

Wegen des in Aussicht stehenden jährlichen durchschnittlichen Gewinnwachstums für den Zeitraum 2027 bis 2030 von 9 Prozent bekräftigten die Experten von JP Morgan mit einem Kursziel von 150 Euro ihre Kaufempfehlung für die Merck-Aktie. Kann die Aktie ihre Aufwärtsbewegung in den nächsten Wochen zumindest auf 140 Euro fortsetzen, dann wird sich eine Investition in Long-Hebelprodukte bezahlt machen.

Nach einer langen Talfahrt der Merck-Aktie (ISIN: DE0006599905) auf bis zu 100 Euro drehte der Aktienkurs kräftig nach oben und erreichte vor einigen Tagen wieder kurzfristig die Marke von 130 Euro, um danach wieder auf sein aktuelles Niveau bei 127,40 Euro nachzugeben.

Call-Optionsschein mit Strike bei 130 Euro

Der Morgan Stanley-Call-Optionsschein auf die Merck-Aktie mit Basispreis 130 Euro, Bewertungstag 18.9.26, BV 0,1, ISIN: DE000MM50W86, wurde beim Merck-Aktienkurs von 127,40 Euro mit 0,82 – 0,83 Euro gehandelt.

Gelingt dem Aktienkurs innerhalb des nächsten Monats der Anstieg auf 120 Euro, dann wird sich der handelbare Preis des Calls bei etwa 1,45 Euro (+75 Prozent) befinden.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 114,727 Euro

Der UBS-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 114,727 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000WA4EKJ5, wurde beim Merck-Kurs von 127,40 Euro mit 1,33 – 1,34 Euro taxiert.

Wenn die Merck-Aktie in nächster Zeit auf 140 Euro ansteigt, dann wird sich der innere Wert des Turbo-Calls auf 2,52 Euro (+88 Prozent) erhöhen – sofern die Merck-Aktie nicht vorher auf die KO-Marke oder darunter fällt.

Open End Turbo-Call mit Basispreis und KO-Marke bei 109,217 Euro

Der BNP Paribas-Open End Turbo-Call auf die Merck-Aktie mit Basispreis und KO-Marke bei 109,217 Euro, BV 0,1, ISIN: DE000BY4T630, wurde beim Merck-Kurs von 127,40 Euro mit 1,88 – 1,89 Euro quotiert.

Bei einem Kursanstieg auf 140 Euro wird sich der innere Wert des Turbo-Calls bei 3,07 Euro (+62 Prozent) befinden.

Dieser Beitrag stellt keinerlei Empfehlung zum Kauf oder Verkauf von Merck-Aktien oder von Hebelprodukten auf Merck-Aktien dar. Für die Richtigkeit der Daten wird keine Haftung übernommen.