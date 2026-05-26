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    Ohne Warren Buffett

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    Verliert Berkshire den Anschluss?

    Berkshire Hathaway galt jahrzehntelang als sicherer Weg, den Markt zu schlagen. Doch nun zeigen Analysten: Der Abstand zum S&P 500 wird kleiner.

    Ohne Warren Buffett - Verliert Berkshire den Anschluss?
    Foto: SOPA Images - Sipa USA

    Bislang galt an der Börse: Die von Warren Buffett über Jahrzehnte gelenkte Holdinggesellschaft Berkshire schlug häufig den breiten US-Markt. Doch genau diese Gewissheit gerät jetzt ins Wanken.

    Technische Analysten sehen zunehmend Warnsignale: Berkshire Hathaway verliert gegenüber dem S&P 500 an relativer Stärke. Eine Chartanalyse von 22V Research, über die CNBC berichtet, zeigt, dass die Aktie im Vergleich zum S&P 500 wieder auf ein Niveau zurückgefallen ist, das zuletzt 2007 erreicht wurde. Für Anleger ist das brisant: Über fast zwei Jahrzehnte hinweg hat Berkshire dem breiten Markt damit relativ betrachtet kaum noch etwas voraus.

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    Daten von FactSet und CNBC; Bild erstellt von DALLE OpenAI

    Das bedeutet jedoch nicht, dass sich die Berkshire-Aktie in absoluten Zahlen schlecht entwickelt hat. Die Holdinggesellschaft hat im Betrachtungszeitraum kräftig zugelegt und liegt aktuell nur noch sechs Prozent unter ihrem im November erreichten Allzeithoch. Vielmehr verdeutlichen die Daten eine Verschiebung in der relativen Wertentwicklung: Berkshire übertrifft den Gesamtmarkt nicht mehr durchweg. 

    Ein Grund dafür ist, dass die Rallye am US-Aktienmarkt zuletzt stark von KI-Fantasie und großen Tech-Konzernen getragen wurde. Berkshire hält zwar weiterhin eine große Apple-Position, hat sich bei vielen der aktuell heißesten KI-Gewinner jedoch zurückgehalten. Während andere Anleger auf Nvidia, Microsoft und Co. setzten, blieb Berkshire vorsichtiger.

    Hinzu kommt der gewaltige Crash-Berg von Berkshire. Im 1. Quartal lagen fast 400 Milliarden US-Dollar in der Kasse. Für Optimisten ist das Munition für den nächsten Crash. Kritiker sehen darin hingegen Ballast, solange Aktien weiter steigen.

    Auch unter dem neuen CEO Greg Abel gibt es Fragezeichen. Berkshire hat Aktienrückkäufe nur zögerlich wieder aufgenommen. Einige Anleger hatten angesichts der enormen Liquidität auf ein schnelleres Tempo gehofft.

    Buffett selbst hatte bereits 2023 gewarnt, dass Berkshire aufgrund seiner Größe kaum noch besser als der Markt abschneiden könne. Alles über "leicht besser" hinaus sei Wunschdenken, schrieb er sinngemäß.

    Die langfristige Erfolgsbilanz von Berkshire Hathaway ist nahezu unübertroffen. Seit Warren Buffett in den 1960er Jahren die Leitung des Unternehmens übernahm, hat das Konglomerat jährliche Renditen erzielt, die etwa doppelt so hoch waren wie die des S&P 500. Seit Januar 2026 leitet Greg Abel als neuer CEO das Konglomerat Berkshire Hathaway. 

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    Autor: Ferdinand Hammer, wallstreetONLINE Redaktion


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    Verfasst vonRedakteurFerdinand Hammer
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