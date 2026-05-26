Wacker Chemie fallen bis 21-Tage-Linie - UBS streicht Empfehlung

Der UBS-Experte Christian Bell hatte sein Kursziel auf 104 Euro hochgeschraubt, seine Kaufempfehlung aber nach dem guten Lauf der Aktien gestrichen. Wacker-Papiere waren im März in den ersten Wochen des Iran-Kriegs auf ein Jahrestief von fast 62 Euro abgesackt, hatten sich dann aber fulminant erholt bis auf 104,70 Euro. Das war das höchste Niveau seit Sommer 2024. Sie liefen damit dem ebenfalls starken europäischen Chemiesektor noch vorweg.

FRANKFURT (dpa-AFX) - Nach einer zurückhaltenderen Einstufung durch die UBS sind die zuletzt erholten Aktien von Wacker Chemie am Dienstag schwach gestartet. Sie rutschten zunächst um 3,8 Prozent ab auf 96,90 Euro, an ihrer 21-Tage-Durchschnittslinie traten allerdings wieder einige Käufer auf. Zuletzt betrug der Kursabschlag noch 3,1 Prozent.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Die Anleger setzten damit auf eine Sonderkonjunktur der Branche angesichts der Verwerfungen durch den Krieg in Nahost - dank höherer Preise und geringerer Konkurrenz aus Asien aufgrund der schwierigen Transportwege. Einige Analysten wie Chetan Udeshi von JPMorgan hatten diesbezüglich aber jüngst bereits Wasser in den Wein gegossen. Er geht davon aus, dass die strukturellen Probleme der Branche wieder in den Fokus rücken werden. Bei Wacker Chemie weicht er besonders stark von den Markterwartungen nach unten ab. Sein Kursziel liegt nur bei 60 Euro.

UBS-Experte Bell ist nicht ganz so skeptisch, aber auch er hält weiteren Spielraum für begrenzt. Die Berechenbarkeit des Timings und Ausmaßes einer weiteren Gewinnerholung sei schwierig und die Aktien seien vor diesem Hintergrund zunächst fair bewertet./ag/edh/stk

Zusätzliche Unternehmensinformationen zur Wacker Chemie Aktie Die Wacker Chemie Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,36 % und einem Kurs von 1.223 auf TTMzero (26. Mai 2026, 09:54 Uhr) gehandelt. Auf 7 Tage gesehen hat sich der Kurs der Wacker Chemie Aktie um -0,30 % verändert. Der Gewinn auf 30 Tage beträgt +4,37 %. Die Marktkapitalisierung von Wacker Chemie bezifferte sich zuletzt auf 5,08 Mrd.. Wacker Chemie zahlte zuletzt (2026) eine Dividende von 1,0000. Das entsprach einer Dividendenrendite von 1,0700 %. Die letzten 9 Analysten haben ein durchschnittliches Kursziel von 85,44EUR. Das niedrigste Kursziel von Analysten liegt bei 60,00EUR und das höchste Kursziel liegt bei 92,00EUR was eine Bandbreite von -38,40 %/-5,54 % bedeutet.



