DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Stellantis auf 'Hold'

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Stellantis mit einem Kursziel von 7 Euro auf "Hold" belassen. Der Autokonzern habe seine Ziele und die Strategie für 2030 vorgestellt sowie eine Finanzprognose für 2028 vorgelegt, schrieb Christoph Laskawi in seinem am Dienstag vorliegenden Kommentar. Die Strategie hänge aber stark davon ab, dass das Wachstum tatsächlich eintritt, sowie von Kostensenkungsmaßnahmen, die in Nordamerika und Europa erheblich zur Ergebnisverbesserung beitragen müssten./rob/edh/agVeröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CETErstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.05.2026 / 07:50 / CETHinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Die Stellantis Aktie wird zum Zeitpunkt der Veröffentlichung der Nachricht mit einem Minus von -0,18 % und einem Kurs von 6,691EUR auf Tradegate (26. Mai 2026, 09:48 Uhr) gehandelt.



Analysierendes Institut: DEUTSCHE BANK RESEARCH

Analyst: Christoph Laskawi

Analysiertes Unternehmen: Stellantis

Aktieneinstufung neu: neutral

Kursziel neu: 7

Kursziel alt: 7

Währung: EUR

Zeitrahmen: N/A

