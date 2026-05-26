Börsenstart Europa - 26.05. - TecDAX schwach -0,96 %

Der MDAX bewegt sich bei 32.552,55 PKT und fällt um -0,79 %. Top-Werte: Salzgitter +0,82 %, Aurubis +0,70 %, Hochtief +0,62 % Flop-Werte: HENSOLDT -4,10 %, Redcare Pharmacy -3,14 %, Wacker Chemie -2,61 %

Der DAX steht bei 25.267,01 PKT und verliert bisher -0,43 %. Top-Werte: Fresenius Medical Care +0,86 %, Deutsche Bank +0,80 %, BASF +0,69 % Flop-Werte: MTU Aero Engines -2,48 %, Infineon Technologies -2,38 %, Scout24 -2,11 %

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

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Der TecDAX bewegt sich bei 4.050,42 PKT und fällt um -0,96 %.

Top-Werte: SILTRONIC AG +1,46 %, SUESS MicroTec +0,19 %, Deutsche Telekom +0,17 %

Flop-Werte: HENSOLDT -4,10 %, Infineon Technologies -2,38 %, AIXTRON -2,04 %

Der E-Stoxx 50 steht bei 6.099,42 PKT und verliert bisher -0,69 %.

Top-Werte: ENI +1,89 %, AXA +1,78 %, Iberdrola +1,31 %

Flop-Werte: Ferrari -4,92 %, Infineon Technologies -2,38 %, SAFRAN -2,25 %

Der ATX bewegt sich bei 6.122,66 PKT und fällt um -0,26 %.

Top-Werte: STRABAG +1,20 %, Schoeller-Bleckmann Oilfield Equipment +0,60 %, Oesterreichische Post +0,55 %

Flop-Werte: VIENNA INSURANCE GROUP Wiener Versicherung Gruppe -2,45 %, Lenzing -2,42 %, DO & CO -1,36 %

Der SMI bewegt sich bei 13.596,20 PKT und fällt um -0,94 %.

Top-Werte: Amrize +1,32 %, Nestle +0,55 %, Zurich Insurance Group +0,32 %

Flop-Werte: Givaudan -3,03 %, Swisscom -2,53 %, Kuehne + Nagel International -1,99 %

Der CAC 40 steht bei 8.206,71 PKT und verliert bisher -0,78 %.

Top-Werte: AXA +1,78 %, TotalEnergies +0,93 %, BNP Paribas (A) +0,77 %

Flop-Werte: Credit Agricole -6,05 %, Carrefour -5,89 %, Cie Generale des Etablissements Michelin -4,24 %

Der OMX Stockholm 30 steht bei 3.177,48 PKT und verliert bisher -0,48 %.

Top-Werte: Essity Registered (B) +0,37 %, Nordea Bank Abp +0,34 %, AstraZeneca +0,17 %

Flop-Werte: Alfa Laval -3,19 %, Getinge (B) -1,31 %, Telia Company -1,21 %

Der FTSE Athex 20 bewegt sich bei 5.830,00 PKT und steigt um +0,69 %.

Top-Werte: Piraeus Port Authority +1,97 %, HELLENiQ ENERGY Holdings +1,34 %, Coca-Cola HBC +0,80 %

Flop-Werte: Greek Organisation of Football Prognostics Opap -2,39 %, Public Power -1,82 %, Viohalco -1,30 %