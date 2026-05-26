HENSOLDT Aktie deutlich tiefer - Gründe für den starken Rückgang - 26.05.2026

Einen ganz schwachen Börsentag erlebt die HENSOLDT Aktie. Mit einer Performance von -4,14 % verzeichnet sie an diesem Handelstag, bisher deutliche Verluste. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,04 %, geht es heute bei der HENSOLDT Aktie nach unten. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

HENSOLDT ist ein führender Anbieter von Sensorlösungen für Verteidigung und Sicherheit, bekannt für Radarsysteme und Optronik. Mit starker Marktstellung in Europa konkurriert es mit Thales und Raytheon. Innovationskraft und spezialisierte F&E sind seine Alleinstellungsmerkmale.

Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Eine vorgeschriebene allgemeine Mitteilung gemäß BaFin-Beschluss.

Trotz des heutigen Kursrückgangs bleibt für die Aktionäre von HENSOLDT in den letzten drei Monaten ein Gewinn von +11,46 % bestehen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die HENSOLDT Aktie damit um +18,89 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +20,05 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei HENSOLDT auf +20,05 %.

HENSOLDT Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,89 % 1 Monat +20,05 % 3 Monate +11,46 % 1 Jahr +10,48 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur HENSOLDT Aktie

Stand: 26.05.2026, 10:01 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um HENSOLDTs fundamentale Stärke (Auftragsbestand 9,8 Mrd.€, Wachstum, Ziel 6 Mrd. Umsatz bis 2030, Kosten- und Technologievorteile, KIRK-Projekt) sowie um Kursentwicklung und Technik (Outperformance vs. Rheinmetall, möglicher Ausbruch aus Abwärtstrend, Anstieg ~70→81€, Gewinnmitnahmen/Trading).

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber HENSOLDT eingestellt.

Informationen zur HENSOLDT Aktie

Es gibt 116 Mio. HENSOLDT Aktien. Damit ist das Unternehmen 9,88 Mrd. € wert.

Zum Start in den Börsentag zeigen die nationalen und europäischen Indizes ein negatives Bild.

HENSOLDT Aktie jetzt kaufen?

Ob die HENSOLDT Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur HENSOLDT Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.