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    Besonders beachtet!

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    Deutsche Pfandbriefbank Aktie gewinnt an Wert - 26.05.2026

    Am 26.05.2026 ist die Deutsche Pfandbriefbank Aktie, bisher, um +3,15 % gestiegen. Lesen Sie hier alle wichtigen Informationen zum Kursgeschehen der Deutsche Pfandbriefbank Aktie.

    Besonders beachtet! - Deutsche Pfandbriefbank Aktie gewinnt an Wert - 26.05.2026
    Foto: Andreas Gebert - dpa

    Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) ist Spezialbank für gewerbliche Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung. Kerngeschäft: langfristige Kredite, Pfandbriefe, strukturierte Finanzierungen. Starke Position im europäischen Pfandbriefmarkt, Fokus auf Deutschland und Westeuropa. Wichtige Wettbewerber: Aareal Bank, Berlin Hyp, Helaba, DZ HYP. USP: hohe Pfandbrief-Expertise, fokussiertes Nischenprofil, konservatives Risikomanagement.

    Deutsche Pfandbriefbank Aktienkurs: Kursentwicklung und aktuelle Zahlen vom 26.05.2026

    Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie konnte bisher um +3,15 % auf 3,6020 zulegen. Das sind +0,1100  mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Pfandbriefbank Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,46 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 3,6020, mit einem Plus von +3,15 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

    Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Deutsche Pfandbriefbank in den letzten drei Monaten Verluste von -3,95 % verkraften.

    Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,39 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -16,71 % verloren.

    Deutsche Pfandbriefbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +5,25 %
    1 Monat +11,39 %
    3 Monate -3,95 %
    1 Jahr -36,82 %
    Stand: 26.05.2026, 10:01 Uhr

    Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

    Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 489,49 Mio. € wert.

    DEUTSCHE BANK RESEARCH stuft Deutsche Pfandbriefbank auf 'Hold'


    Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 3,50 auf 3,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Immobilienfinanzierer habe im ersten Quartal unter dem Strich besser als erwartet abgeschnitten, …

    So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Pfandbriefbank

    Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,81 %. Commerzbank notiert im Minus, mit -0,27 %. ING Group notiert im Plus, mit +0,41 %. UniCredit verliert -0,44 %

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    Ob die Deutsche Pfandbriefbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Deutsche Pfandbriefbank

    +2,69 %
    +5,25 %
    +11,39 %
    -3,95 %
    -36,82 %
    -53,73 %
    -64,32 %
    -65,00 %
    -70,12 %
    ISIN:DE0008019001WKN:801900
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