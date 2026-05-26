Deutsche Pfandbriefbank Aktie gewinnt an Wert - 26.05.2026

Die Deutsche Pfandbriefbank Aktie konnte bisher um +3,15 % auf 3,6020€ zulegen. Das sind +0,1100 € mehr als am letzten Handelstag. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Deutsche Pfandbriefbank Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,46 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 3,6020€, mit einem Plus von +3,15 %. Wie geht es mit der Aktie weiter?

Die Deutsche Pfandbriefbank (pbb) ist Spezialbank für gewerbliche Immobilien- und öffentliche Investitionsfinanzierung. Kerngeschäft: langfristige Kredite, Pfandbriefe, strukturierte Finanzierungen. Starke Position im europäischen Pfandbriefmarkt, Fokus auf Deutschland und Westeuropa. Wichtige Wettbewerber: Aareal Bank, Berlin Hyp, Helaba, DZ HYP. USP: hohe Pfandbrief-Expertise, fokussiertes Nischenprofil, konservatives Risikomanagement.

Trotz des heutigen Kursanstiegs mussten die Aktionäre von Deutsche Pfandbriefbank in den letzten drei Monaten Verluste von -3,95 % verkraften.

Allein seit letzter Woche beläuft sich das Kursplus auf +5,25 %. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +11,39 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie -16,71 % verloren.

Deutsche Pfandbriefbank Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +5,25 % 1 Monat +11,39 % 3 Monate -3,95 % 1 Jahr -36,82 %

Informationen zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie

Stand: 26.05.2026, 10:01 Uhr

Es gibt 134 Mio. Deutsche Pfandbriefbank Aktien. Damit ist das Unternehmen 489,49 Mio. € wert.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Deutsche Pfandbriefbank von 3,50 auf 3,80 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Immobilienfinanzierer habe im ersten Quartal unter dem Strich besser als erwartet abgeschnitten, …

So schlagen sich die Wettbewerber von Deutsche Pfandbriefbank

Deutsche Bank, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine positive Entwicklung mit einem Plus von +0,81 %. Commerzbank notiert im Minus, mit -0,27 %. ING Group notiert im Plus, mit +0,41 %. UniCredit verliert -0,44 %

Deutsche Pfandbriefbank Aktie jetzt kaufen?

Ob die Deutsche Pfandbriefbank Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Deutsche Pfandbriefbank Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.