SFC Energy Aktie steigt auf 24,250€ - 26.05.2026

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +2,11 % konnte die SFC Energy Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem gestrigen Anstieg von +1,06 %, geht es heute weiter aufwärts, bei der SFC Energy Aktie. Nach einem Plus von +1,06 % am Vortag steigt das Papier heute weiter und notiert bei 24,250€, mit einem Plus von +2,11 %. Wie entwickelt sich die Aktie in den kommenden Tagen?

SFC Energy ist ein Anbieter von Brennstoffzellen- und Hybrid-Energielösungen für Industrie, Verteidigung und Mobilität. Kernprodukte sind methanol- und wasserstoffbasierte Brennstoffzellen samt Power-Management. Marktstellung: Nischenführer bei netzfernen, zuverlässigen Off-Grid-Lösungen. Wichtige Wettbewerber: Ballard, Plug Power, Nedstack. USP: robuste, langjährig erprobte Systeme, Methanolkompetenz, integrierte Komplettlösungen.

Der heutige Kursanstieg bestätigt den anhaltenden Aufwärtstrend der SFC Energy Aktie. Seit drei Monaten profitierten Anleger von einem Gesamtertrag von +61,26 %.

Allein seit letzter Woche ist die SFC Energy Aktie damit um +18,78 % gestiegen. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +44,25 %. Seit Beginn des Jahres beläuft sich das Plus, bei SFC Energy auf +97,65 %.

SFC Energy Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +18,78 % 1 Monat +44,25 % 3 Monate +61,26 % 1 Jahr +14,32 %

🔍 wallstreetONLINE-Community zur SFC Energy Aktie

Stand: 26.05.2026, 10:01 Uhr

Im wallstreetONLINE-Forum geht es um Kursentwicklung und Bewertung von SFC Energy: mögliche Neubewertung durch Verteidigungs‑ und Zivilschutzaufträge (u.a. 2,8‑Mio.-Auftrag), Chancen als Backup‑Stromlieferant für Rechenzentren, Bloom‑Energy/Nebius-Deal als möglicher Kurstreiber, Diskussion über Produktfokus (Methanol/H2 vs. Ammoniak‑DAFC) und ob SFC zu klein/zu fokussiert für große Märkte ist; Trading‑Entscheidungen (Nachkauf/Verkauf) als Reaktion auf News.

Das Sentiment der wallstreetONLINE Community ist im Moment positiv gegenüber SFC Energy eingestellt.

Informationen zur SFC Energy Aktie

Es gibt 17 Mio. SFC Energy Aktien. Damit ist das Unternehmen 423,24 Mio. € wert.

Wettbewerber im Vergleich: Tagesperformance von Ballard Power Systems, Plug Power und Co.

Ballard Power Systems, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -4,28 %. Plug Power notiert im Minus, mit -1,16 %. Bloom Energy (A) notiert im Minus, mit -2,38 %.

SFC Energy Aktie jetzt kaufen?

Ob die SFC Energy Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur SFC Energy Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.