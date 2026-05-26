Lenovo Group Aktie legt am 26.05.2026 stark zu

Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +15,85 % konnte die Lenovo Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lenovo Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,69 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,9880€, mit einem Plus von +15,85 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

Lenovo Group ist ein globaler IT- und PC-Hersteller mit Fokus auf PCs, Notebooks, Workstations, Server, Storage, Smartphones und IT-Services. Stark im B2B- und Education-Segment, weltweit Top-3 im PC-Markt. Hauptkonkurrenten: HP, Dell, Apple, Acer, Asus. Stärken: breite Produktpalette, starke Präsenz in Schwellenländern, vertikal integrierte Fertigung, aggressive Preis-/Leistungspositionierung.

Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Lenovo Group über einen Zuwachs von +96,83 % freuen.

Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lenovo Group Aktie damit um +46,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +55,78 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +95,70 % gewonnen.

Lenovo Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

Zeitraum Performance 1 Woche +46,85 % 1 Monat +55,78 % 3 Monate +96,83 % 1 Jahr +96,64 %

Informationen zur Lenovo Group Aktie

Stand: 26.05.2026, 10:01 Uhr

Es gibt 12 Mrd. Lenovo Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,78 Mrd. € wert.

Frischer Start in den Börsentag: Diese Aktien haben zuletzt für Gesprächsstoff gesorgt – hier kommen die meistgesuchten, meistdiskutierten und heißesten Titel aus der wallstreetONLINE-Community.

Lenovo galt lange als klassischer PC-Riese. Die Zahlen zeigen jedoch: Der Technologiekonzern wird immer stärker zum KI-Infrastruktur-Profiteur. Rekordumsatz, Gewinnsprung und starke Servernachfrage sorgen für Fantasie!

So schlagen sich die Wettbewerber von Lenovo Group

Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,45 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +0,77 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -0,70 %. HP legt um +1,46 % zu

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Ob die Lenovo Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lenovo Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.