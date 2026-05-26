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    Besonders beachtet!

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    Lenovo Group Aktie legt am 26.05.2026 stark zu

    Am heutigen Handelstag konnte die Lenovo Group Aktie bisher um +15,85 % zulegen. Lesen Sie hier alle Informationen zum Kursgeschehen der Lenovo Group Aktie.

    Besonders beachtet! - Lenovo Group Aktie legt am 26.05.2026 stark zu
    Foto: JHVEPhoto - stock.adobe.com

    Lenovo Group ist ein globaler IT- und PC-Hersteller mit Fokus auf PCs, Notebooks, Workstations, Server, Storage, Smartphones und IT-Services. Stark im B2B- und Education-Segment, weltweit Top-3 im PC-Markt. Hauptkonkurrenten: HP, Dell, Apple, Acer, Asus. Stärken: breite Produktpalette, starke Präsenz in Schwellenländern, vertikal integrierte Fertigung, aggressive Preis-/Leistungspositionierung.

    Lenovo Group Aktienanalyse: Kursentwicklung und Performance vom 26.05.2026

    Die positive Tendenz der letzten Tage geht weiter. Mit einer Performance von +15,85 % konnte die Lenovo Group Aktie an diesem Handelstag, bisher deutliche Gewinne verzeichnen und damit die positive Tendenz der letzten Tage bestätigen. Nach dem Minus am letzten Handelstag zeigt die Lenovo Group Aktie heute ein freundliches Bild. Nach einem Minus von -0,69 % am Vortag steigt das Papier heute und notiert bei 1,9880, mit einem Plus von +15,85 %. Lohnt sich noch ein Einstieg oder erst einen Rücksetzer abwarten?

    Der heutige Anstieg setzt den Aufwärtstrend der vergangenen Monate fort. In den vergangenen drei Monaten durften sich Anleger von Lenovo Group über einen Zuwachs von +96,83 % freuen.

    Im Vergleich zur Vorwoche ist die Lenovo Group Aktie damit um +46,85 % teurer geworden. Im Verlauf eines Monats beträgt das Plus +55,78 %. Seit Jahresanfang hat die Aktie +95,70 % gewonnen.

    Lenovo Group Aktie: So hat sich der Kurs in den vergangenen Wochen und Monaten entwickelt

    Zeitraum Performance
    1 Woche +46,85 %
    1 Monat +55,78 %
    3 Monate +96,83 %
    1 Jahr +96,64 %
    Stand: 26.05.2026, 10:01 Uhr

    Informationen zur Lenovo Group Aktie

    Es gibt 12 Mrd. Lenovo Group Aktien. Damit ist das Unternehmen 24,78 Mrd. € wert.

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    So schlagen sich die Wettbewerber von Lenovo Group

    Apple, einer der Hauptkonkurrenten, verzeichnet heute eine negative Entwicklung mit einem Minus von -0,45 %. Samsung Electronics notiert im Plus, mit +0,77 %. Hewlett Packard Enterprise notiert im Minus, mit -0,70 %. HP legt um +1,46 % zu

    Lenovo Group Aktie jetzt kaufen?


    Ob die Lenovo Group Aktie eine sinnvolle Investition darstellt, hängt von verschiedenen Faktoren ab. Dieser Artikel stellt keine Anlageberatung dar, sondern es werden lediglich aktuelle Informationen bereitgestellt. Für eine fundierte Entscheidung sollten Sie zusätzliche Daten zur Lenovo Group Aktie berücksichtigen. Neben technischen Indikatoren und fundamentalen Kennzahlen können auch weitere Aspekte Einfluss auf die Entwicklung nehmen. Ergänzen Sie die hier aufgeführten Informationen durch weitere Quellen, und sich selbst ein umfassendes Bild zu machen. Gegebenenfalls kann auch eine Investition in einen ETF eine Überlegung wert sein, da hier das Risiko auf mehrere Wertpapiere verteilt wird.


    Lenovo Group

    +16,43 %
    +46,85 %
    +55,78 %
    +96,83 %
    +96,64 %
    +138,87 %
    +102,47 %
    +256,52 %
    +3.286,44 %
    ISIN:HK0992009065WKN:894983
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    Verfasst von Markt Bote
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